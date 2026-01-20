Tech Lead OOH, Stockholm
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vår verksamhet bedrivs i tre affärsområden: Paket, Brev och Logistik, alla med olika förutsättningar. PostNord befinner sig i en genomgående transformation där vi behöver utveckla vår affär och säkra lönsamhet idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon. Nu rekryterar vi tjänsten som Tech Lead OOH (Out-of-Home) till Affärsområde Paket.
Du, vi och jobbetSom Tech Lead OOH har du det övergripande ansvaret för att utveckla, standardisera och framtidssäkra PostNords system kopplat till OOH - vilket inkluderar paketboxar, ombud, partnerpunkter och digitala sidotjänster. Detta innefattar utveckling och analys för att optimera olika standardiserade IT-lösningar. I rollen kommer du att kombinera teknisk innovation med systemutveckling för att stödja PostNords digitala strategi och säkra framtida behov.
Vad du kommer att göra
- Utveckla och äga en teknisk roadmap för OOH inklusive hårdvara, mjukvara, plattformar, IoT, sensorer, API:er och integrationer.
- Leda tekniska projektteam och cross-functional initiativ både i Sverige och i Norden.
- Kravställa utveckling till andra enheter utifrån verksamhetens behov.
-
Säkerställa modulära och skalbara tekniska lösningar för nordisk expansion.
-
Dokumentera och presentera resultat i form av rapporter, tekniska specifikationer och beslutsunderlag.
- Samverka med leverantörer, partners och interna stakeholders.
- Säkerställa att OOH-teknik möter krav inom säkerhet, dataskydd, energi, hållbarhet och regelverk.
Vem du är
- Kommunikativ & pedagogisk: Du göra komplexa analyser begripliga och vet hur du anpassar insikterna för att skapa relevans för andra.
- Innovativ: Du får energi av att utforska ny teknik och de möjligheter som kommer med att ligga i framkant.
- Samarbetsförmåga: Du har en förmåga att skapa effektiva team över gränserna och kan styra inriktningen till gagn för alla.
-
Strukturerad och kvalitetsmedveten: Du vill alltid följa en tydlig metodik i ditt arbete - för att undvika onödiga fallgropar.
- Analytisk & problemlösning: Du ser de större sambanden och tycker genuint om rollen som problemlösare.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Akademisk examen inom datavetenskap, informationsteknologi eller motsvarande område
- Flerårig erfarenhet från logistikbranschen, gärna inom OOH
- Djup kunskap inom maskininlärning, systemarkitektur, cybersäkerhet, big-data eller could-infrastruktur
- Tidigare erfarenhet av programmering (Python, Java, C++ eller liknande)
- God förståelse för logistikflöden på en teknisk nivå (EDI, bokningsflöden, sorteringslogik, spridninglogik)
- Erfarenhet från att ha arbetat med kundkrav och mottagar-beteenden
- Förmåga att arbeta med både teoretisk forskning och praktisk utveckling
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald.
Välkommen med din ansökan Välkommen med din ansökan. För ytterligare information om rollen, kontakta Viktor Rosenqvist på viktor.rosenqvist@postnord.com
. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. I urvalet tillämpar vi testverktyg vid behov. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
