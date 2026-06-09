Tech Lead C#/.Net till ICA Banken i Borås
TNG Group AB / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2026-06-09
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, Bollebygd
, Svenljunga
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, Alingsås
eller i hela Sverige
Kombinera utveckling med teknisk riktning. Hos ICA Banken arbetar du nära koden i ett av bankens mest affärskritiska system!
Som Tech Lead hos ICA Banken arbetar du nära systemen som hanterar betalningar, konton och kort - funktioner som behöver fungera dygnet runt. Samtidigt är de mitt i en modernisering, där du får vara med och påverka hur lösningarna byggs framåt.Det här är en roll för dig som vill ta ett större tekniskt ansvar, men fortfarande vara kvar i utvecklingen. Du är med i koden, men också i besluten kring design och arkitektur.
Vi erbjuder dig
Här får du vara med i ett sammanhang där din erfarenhet verkligen behövs. Du kommer in i ett team med hög kompetens, där man bygger långsiktigt med en tydlig riktning framåt.
Arbete i en komplex miljö där du kombinerar legacy och modern arkitektur
Jobba med helheten av ICA bankens tjänster såsom kortbetalningar, Swish och realtidsbetalningar
Samarbete med ett erfaret och tekniskt starkt team
Är med i en moderniseringsresa där gammal teknik byts ut och nya lösningar formas
Förmåner som rabatter hos ICA, banktjänster och rådgivning kring pension
Hybridarbete med flexibilitet i vardagen
Därför ska du välja ICA
Varje dag är en härlig utmaning på ICA Banken & ICA Försäkring. Varför det? Jo, för att hela vår bransch håller på att förändras. Och den förändringen öppnar för spännande utmaningar där gamla invanda sätt att jobba utmanas. Det betyder också att vi måste hålla oss i konstant utveckling. På riktigt. Både som individer och som verksamhet. Vi behöver föra samman innovation och digitalisering i en härlig kombination, där vi tillsammans kan hitta de där smarta och praktiska lösningarna som kunderna knappt vet om att de behöver. Än.
Det här gör du hos oss
I samarbete med systemarkitekt har du som Tech Lead en central roll i hur lösningar tas fram och fungerar i praktiken. Du rör dig mellan kod, design och vägledning.
Utveckla inom C# .NET som en del av moderniseringen
Arbeta med test, förvaltning och förbättringar av befintliga system
Tar fram och driver teknisk design tillsammans med systemarkitekter
Coachar och vägleder utvecklare i tekniska beslut
Arbeta med kodstandarder, kodgranskning och kvalitet i leveranser
Stötta och guida utvecklare i tekniska frågor och lösningar
Bidra till dokumentation, struktur och hur lösningar kan förvaltas över tid
Rollen innebär att du både är operativ i utvecklingen och har ett ansvar för att helheten fungerar tekniskt.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett familjärt och erfaret team med flera nyckelroller placerade i Borås. Här arbetar utvecklare nära systemarkitekt, DBA och teamlead med ett gemensamt ansvar för systemen inom ICA Banken.
Arbetet sker nära teamet men också i samarbete med andra delar av organisationen, både i Sverige och internationellt. Rollen innebär många kontaktytor och ett naturligt samarbete över teamgränser.
Kulturen bygger på tydlig kommunikation och samarbete. Här stöttar man varandra, delar kunskap och lägger fokus på lösningar som fungerar i praktiken.
Mer om dig
Du har flera års erfarenhet av utveckling i C#/.NET och är van att arbeta med teknisk design. Du har god förståelse för hur system hänger ihop och känner dig trygg i att ta ansvar för både kod och helhet.
Du har arbetat med MS SQL Server och T-SQL, bygger API:er och är bekväm med moderna utvecklingsflöden som CI/CD. Du har även erfarenhet av containerlösningar, och är van vid multitrådning.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du både driver arbetet framåt och stöttar andra i tekniska frågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av moln, AI, React och arbete från finanssektorn. Du kommunicerar obehindrat på engelska och svenska.
Beredskap kan förekomma
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada digital Kontakt
Talent Business Partner
Sandra Peiper 0709563946 Jobbnummer
9954613