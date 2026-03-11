Tech Lead Azure Cloud och Modern Workplace till Kommuninvest
2026-03-11
Vill du vara den som sätter riktning för en modern, säker och kostnadseffektiv IT-miljö - och samtidigt kunna gå ner på djupet när det behövs? Nu söker vi en Tech Lead inom Azure Cloud och Modern Workplace som vill vara med och slutföra vår molnresa, minska konsultberoendet och utveckla vår tekniska plattform för framtiden.
Kommuninvest är ett medlemsägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommun- och regionkoncerner konkurrenskraftig och hållbar lånefinansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 297 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommun- och regionsektorns största kreditgivare.
Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar strategi och arkitektur med ett tydligt hands-on-inslag . Du kommer vara en teknisk vägvisare som andra vänder sig till för råd, beslut och framdrift - och du gillar att testa, labba och förstå tekniken på riktigt.
Om rollen
Som Tech Lead Azure Cloud och Modern Workplace har du ett övergripande ansvar för att forma och utveckla Kommuninvests IT-infrastruktur (cloud och on-prem) samt modern workplace. Rollen är bred - men med tydlig tyngdpunkt: ungefär 60% strategiskt (arkitektur, principer, roadmap, rådgivning) och 40% operativt nära (hands-on, validering, teknisk coachning, stöd i komplexa frågor).
Du blir en del av Infrastruktur och Drift (IochD), ett sammansvetsat team med hög kompetens, låg prestige och starkt driv att bygga smarta, hållbara lösningar.
Ansvarsområden/Arbetsuppgifter:
Du kommer bland annat att:
• Sätta teknisk riktning och ta fram arkitektur, lösningsdesign och principer för Azurecloud och modern workplace
• Bidra till och driva roadmap för vår fortsatta modernisering (on-prem cloud)
• Fungera som teknisk mentor och rådgivare till teamet och vara "go-to" i Azurearkitektur- och infrastrukturfrågor samt M365/Identity.
• Stödja avdelningen i att utveckla arbetssätt, kompetens och lösningar.
• Arbeta med kostnadsoptimering (FinOps) och hjälpa oss ta kontroll över molnkostnader och footprint
• Stärka security-by-design i allt vi gör, i nära samverkan med informationssäkerhetsfunktionen
• Bidra till att automatisera och effektivisera centrala processer (ex. identiteter, konton, behörigheter och ITSM-flöden)
• Samarbeta med externa leverantörer (ex. MDR) och driva kvalitet i leveranser, kontroller och övervakning

Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet i roll inom Azure cloud och/eller Modern Workplace (vi tänker senior nivå - men bedömer helheten)
• Dokumenterad erfarenhet av arkitektur och lösningsdesign, inklusive att ta fram principer/riktlinjer och vägval
• God förståelse för att arbeta i miljöer med höga krav på säkerhet, stabilitet och spårbarhet
Tekniskt ser vi gärna att du har expertis i två av områdena nedan och god bredd i övriga:
• Microsoft Azure
• Microsoft Entra (Identity och Access)
• Microsoft Intune / Endpoint
• Microsoft 365
• Microsoft Defender / säkerhetslösningar i Microsoft-ekosystemet
Meriterande:
• Erfarenhet från finans eller annan verksamhet med tydliga regulatoriska krav
• ITIL/ITSM-erfarenhet (incident/change, ärendehantering, arbetssätt)
• Erfarenhet av kostnadsstyrning i moln (FinOps)
Certifieringar är meriterande, men inget krav. Vi värderar praktisk erfarenhet och förmågan att använda kunskap i vardagen.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, då rollen innebär kommunikation och dokumentation på svenska.
Vem är du:
Du är en person som vågar ta ställning, förklara dina val och skapa förtroende. Du trivs i en roll där du både kan jobba långsiktigt och samtidigt vara nära tekniken. Du är prestigelös, trygg i samarbeten och gillar att få andra att lyckas.
Det är viktigt att du:
• Tycker om att utforska ny teknik (testa, sätta upp, förstå) - men du behöver inte göra all produktion-implementation själv
• Kan översätta teknik till begriplighet och få genomslag i en organisation med många kontaktytor
• Har ett naturligt säkerhetstänk: säkerhet ska finnas med i varje beslut, inte vara en separat aktivitet
Vad får du* En strategiskt viktig roll med stor påverkan i en organisation med tydligt samhällsuppdrag
• Möjlighet att vara med och slutföra vår molnresa och bygga långsiktigt hållbara lösningar
• Ett prestigelöst team där man hjälper varandra och där teknikintresse uppskattas
Som medarbetare på Kommuninvest blir du en del av ett bolag med ett tydligt samhällsuppdrag - att finansiera hållbar utveckling i Sveriges kommuner och regioner. Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö där kvalitet, ansvar och samarbete genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, trygga anställningsvillkor och förmånliga försäkrings- och pensionslösningar enligt kollektivavtal.
