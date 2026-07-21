Tech Lead - AI
Svenska Kraftnät / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
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Vill du leda arbetet med att höja Svenska kraftnäts AI-förmåga och göra våra mest lovande AI-lösningar till stabila och säkra lösningar som driver den svenska energiomställningen framåt?
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division på Svenska kraftnät växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer. För att få upp tempot i utvecklingen har vi etablerat ett innovationslabb. Här bygger och testar vi nya lösningar och omsätter AI i konkret nytta för hela organisationen.
Till vårt innovationslabb söker vi nu en tech lead som ska leda arbetet med att skala upp och industrialisera AI-lösningar inom organisationen.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
I rollen samarbetar du med seniora tech leads för att omvandla prototyper till produktionsklara lösningar och säkerställa att de uppfyller höga tekniska och säkerhetsmässiga krav. Mycket av arbetet sker i teknikens framkant och med AI som central komponent – både som utvecklingsverktyg och del av lösningen.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla AI-prototyper till färdiga produkter på ett skalbart sätt
Sätta ramar och instruktioner för AI-agenter med syfte att automatisera och effektivisera utvecklingsarbetet
Genomföra kod- och arkitekturgranskning för att identifiera förbättringsområden
Säkerställa att tekniska och säkerhetsmässiga krav uppfylls
Driva strategiskt och operativt arbete för att öka AI-förmågan och sprida AI-användning inom IT-organisationen
AI-området utvecklas i mycket snabb takt. Du förväntas inte vara expert från start, utan får möjlighet att utveckla din kompetens löpande genom det dagliga arbetet samt via kurser, workshops och konferenser. Du kommer också att kunna utvecklas inom framtidens energiteknik hos den centrala spelaren i Sverige för energiomställningen.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är framåtlutad, analytisk och har förmågan att se helheten samtidigt som du kan bryta ned komplexa frågor i tydliga delar. Du är övertygande och kan bygga förtroende genom tydlig kommunikation och väl underbyggda resonemang. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att skapa samsyn tillsammans med andra. Som person är du strukturerad och bidrar till ordning och riktning i komplexa sammanhang.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk examen från högskola eller universitet, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även:
Mycket god programmeringskunskap (flerårig arbetslivserfarenhet som utvecklare)
Flerårig erfarenhet av att arbeta som teknisk ledare/arkitekt i utvecklingsprojekt
Flerårig erfarenhet från att arbeta i större organisationer med modernt utvecklingsarbete
Djupgående, praktisk erfarenhet av agentbaserad AI för mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av egna AI-projekt eller initiativ som skapat konkret värde
Erfarenhet av att bygga, driftsätta och förvalta AI-lösningar i miljöer med höga säkerhetskrav
Bevisad förmåga att leda och implementera teknikskiften på en storskalig nivå
Erfarenhet av att framgångsrikt tillgängliggöra och etablera AI i större verksamheter
Praktisk erfarenhet av DevSecOps och automatiserade säkerhetskontroller i CI/CD-flöden
Erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid
Sista ansökningsdag är den 11 september 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan eventuellt komma att tillämpas
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester för slutkandidat/erhttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Intresserad av att ansöka eller få veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nordberg, 070 3343159, johanna.nordberg@csrecruitment.se
. Urvalsprocessen inleds under vecka 33. Med anledning av semestertider kan svarstiderna vara något längre än vanligt. Varmt välkommen med din ansökan! Fackliga representanter är Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10007918