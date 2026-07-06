Teamledare till VVS-grupp inom Life Science & Pharma
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2026-07-06
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Om rollen
Motiveras du av att leda och utveckla medarbetare? Vill du samtidig ha en fot i projekten och bidra med din kompetens för att skapa innovativa och hållbara tekniska lösningar? Då kan det vara dig vi söker som vår nya Teamledare!
I rollen ser vi fram emot att välkomna dig med flerårig erfarenhet inom VVS-projektering, GMP och uppdragsledning. För att trivas i rollen är du en person som trivs med förändring, vågar utmana, tänka nytt och som dessutom inspirerar andra att göra detsamma. Du är coachande, närvarande och engagerad.
Är du vår nya teamledare?
Din nya roll
Som en del av vår enhet, Life Science & Pharma, kommer du att få använda din expertkunskap i projekt för globala och lokala kunder inom läkemedel, biotech och andra högteknologiska miljöer med höga krav på kvalitet, säkerhet och regulatorisk efterlevnad. Du blir en del av ett kompetent team där vi arbetar nära våra kunder genom hela processen – från tidiga utredningar och projektering till genomförande och uppföljning.
Som vår nya teamledare kommer du, utöver att genomföra spännande projekt, att engagera dig i frågor kopplat till ledarskap, strategiarbete, marknadsbearbetning och tillväxt. Du kommer att ansvara för en grupp som idag består av cirka 6 personer – alla med stark kompetens inom VVS i GMP-projekt. Vårt mål ar att bli fler och du kommer vara drivande i att växa och utveckla VVS gruppen vidare. Du har också en viktig roll att tillsammans med enhetschefen skapa tydliga mål för din grupp utifrån Rambolls och avdelningens strategi och mål samt att kontinuerligt jobba med dina medarbetares utveckling.
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
Rekrytering och utveckling av medarbetare (personalansvar).
Planera och resurssätta projekt från teamet och övriga organisationen i Sverige och världen.
Bygga goda relationer med kunder och skapa nya affärsmöjligheter.
Arbeta med anbud- och marknadsarbete.
Leda och utveckla gemensamma strategier för teamet, enheten och affärsområdet.
Projektarbete i uppdragsledarfunktionen med fokus på delegering och kvalité.
Om dig
Erfarenhet av att leda och samordna VVS-projekteringsteam inom livs- och läkemedelsprojekt.
Relevant utbildning inom VVS eller motsvarande.
Kunskap om GMP och dess tillämpning i tekniska anläggningar.
Erfarenhet av och intresse för affärsutveckling, med vana att driva anbudsarbete och bidra till marknadsbearbetning.
Förmåga att agera teknisk rådgivare och mentor för kollegor.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Intresse för att utveckla samarbetet med kollegor, både inom Sverige och i internationella projekt.
Ledarerfarenhet är meriterande men inget krav.
Vad vi kan erbjuda dig
En utvecklande roll där du får kombinera teknik, ledarskap och projektansvar
Komplexa projekt i tvärdisciplinära team
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta hemifrån upp till 2 dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig och tar tacksamt emot ditt CV som ett första steg för att etablera en kontakt. Vi ser därefter fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker. Intervjuer kommer ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-08-21.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt – det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
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104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9994324