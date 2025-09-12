Teamledare till tillståndsprövningsenhet 3 i Norrköping
2025-09-12
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker teamledare till tillståndsenhet 3 i Norrköping.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vem är du?
Vi söker dig som leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Vidare ser du helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du väger snabbt och omdömesfullt samman information och fattar snabba beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
- Kunskap om samtals- och utredningsmetodik
- Erfarenhet av att leda i förändring
- Aktuell erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
- Aktuell kunskap om arbetstillståndsprocessen
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Placering: Norrköping
Tillträde: Snarast enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-12Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 5 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
