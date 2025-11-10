Teamledare till Telia Field Operations
2025-11-10
Är du teknikintresserad och vill vara en del av framtidens teletekniska uppdrag?
Är du teknikintresserad och vill vara en del av framtidens teletekniska uppdrag?

Sök då till oss och bli en viktig del i arbetet med att trygga driften av Sveriges fiber- och IP-nät!
Telia Field Operations är Telias egen teknikerverksamhet och vår primära uppgift är att säkerställa att Telias nationella säkerhetskunder ständigt är i drift, även i kris och beredskapstider.
Vi arbetar även med fiberbyggnation, omkopplingar, nätsäkerhetsarbete, metodutveckling, nätutredningar, migreringsarbete m.m. I vårt uppdrag ingår även service, leverans och felavhjälpning av det fasta nätet.
Hos oss blir du del av ett nationellt team av duktiga tekniker. Vi finns idag i 8 områden från norra till söder i Sverige.
Din nästa möjlighet
Nu söker vi dig som vill vara med på vår utvecklingsresa.
Tjänsten innebär att du arbetar både som teamledare och teletekniker i fält. Din arbetstid fördelas ca 50/50 mellan de båda.
Som teamledare har du personalansvar för teknikerteamet i Stockholm. På arbetscentralen i Stockholm kommer du vara platsansvarig för det lokala arbetsmiljö-, brandskydd- och miljöarbetet. Vidare har du ett intäkts- och kostnadsansvar och säkerställer att teamet uppnår såväl debiteringsgrad och avverkning som kunders krav på service- och leveransprecision genom ett nära och stöttande ledarskap. Som ledare arbetar du aktivt för att utveckla teamet genom att medverka till kompetensutveckling, arbetsplanering, rekrytering av ny personal med mera.
Som tekniker utför du samma uppgifter som övriga i teamet, och de anpassas utifrån din kompetens. Som nyanställd tar du del av vår genomarbetade Onboarding-process för att ge dig bästa möjliga start hos oss.
I teamets arbetsuppgifter ingår bland annat:
Installation och service av det säkerhetsklassade nätet samt kryptoutrustning. Underhållsarbeten, leveranser och felavhjälpning i fiber- och IP-nätet samt aktiv utrustning. Självständigt lokalisera, mäta och avhjälpa fel i fasta nätet. Besiktningar och åtgärder av överspänningsskydd och korrosion. Avveckling av kopparnätet, bl.a. stolprasering och siteavveckling.
Alla tekniker utgår med servicebil hemifrån och åker direkt ut på sina serviceuppdrag, som man självständigt ansvarar för att kontrollera och avrapportera. Arbetet innebär fria och rörliga arbetsdagar med mycket resor. Eftersom man vanligtvis kan utgå från hemmet så krävs inte dagliga resor till arbetscentralen. Vid låg beläggning i närområdet eller högt tryck på annan ort kan arbete med övernattning på hotell ske. Oftast en 5 dagars period. Då arbetar vi som regel längre dagar för att sedan få flera dagars ledighet. Arbetet ställer därmed krav på att vara hemifrån emellanåt. I tjänsten tillämpas beredskapstid, även nattarbete kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet som teletekniker och vill utvecklas mot en ledande roll. För att passa i rollen behöver du både trivas med att arbeta självständigt på fältet men även att leda och stötta andra. Du har en god förmåga att organisera, strukturera och planera ditt arbete på ett självständigt sätt och tar ett stort ansvar för att ditt arbete blir väl utfört med god kvalitet och på utsatt tid. Vidare ser vi att du är resultat- och målinriktad med en god analytisk förmåga och ett affärsmässigt tänk.
Du är självgående, serviceinriktad, ödmjuk med ett stort engagemang och en vilja att utvecklas. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot kollegor i verksamheten. Vi värdesätter ett nära och empatiskt ledarskap med ett flexibelt förhållningssätt. Du arbetar aktivt för att förbättra verksamheten och har en förmåga att entusiasmera, inge förtroende och hantera konflikter.
Har du erfarenhet av arbete med säkerhetskrav är det meriterande. En del av anställningsprocessen består i kontroll mot polisens belastningsregister.Kvalifikationer
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
- Datorvana - goda kunskaper i Officepaketet
- B-körkort
