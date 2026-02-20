Teamledare till Stensåkra Charkuteri
Stensåkra är ett småländskt charkuteri med hjärtat i Vetlanda. Här är vårt namn synonymt med korv sedan 1945 och här tillverkar vi fortfarande alla våra produkter. Vi har även tillverkning åt andra företag som äger sina egna varumärken. Sedan några år tillbaka ingår vi i Sisjö Intressenter, som är en bolagsgrupp med säte i Göteborg. I gruppen ingår 5 dotterbolag, Örneborgs Delikatasser, Skåne Finkost, Räkor och Lax, Vinsta Texas Food Company samt Stensåkra.Arbetsuppgifter
I rollen som teamledare arbetar du närmast teamet och har en central funktion i att driva det dagliga arbetet framåt. I rollen ingår att leda, motivera och utveckla teamet samtidigt som du planerar och fördelar arbetsuppgifter för att säkerställa en effektiv och välfungerande produktion.
Du följer kontinuerligt upp kvalitet, leveransprecision och arbetsrutiner och fungerar som en naturlig kontaktpunkt mellan medarbetare och ledning. Genom att bidra till förbättringsarbete och en effektiv användning av resurser driver du verksamheten framåt.
En central del av uppdraget är också att skapa en trygg, inkluderande och positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig delaktiga. I uppdraget ingår också att delta i rekrytering, introduktion och upplärning av nya medarbetare.
Din bakgrund/Dina egenskaper
I denna roll söker vi dig som har erfarenhet av arbete inom produktion, gärna från livsmedelsindustrin, och trivs i en ledande roll där du får motivera och stötta andra. Du är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad, du kan fatta snabba och välgrundade beslut när situationen kräver det. Att samarbeta och bygga goda relationer faller sig naturligt för dig, och du vill aktivt bidra till ett arbetsklimat där alla känner sig sedda, delaktiga och uppskattade.
Information och kontakt
I rollen följer du ditt team på två-skiftet med följande arbetstider: Förmiddag: måndag, onsdag, torsdag, fredag: 06.00-14.30, tisdag: 06.00-15.00. Eftermiddag: må-to: 13.30-00.00
Detta är en direkt rekrytering till Stensåkra Charkuteri, där Wikan Personal sköter rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Frida Svensson 0383-41 00 42. Sista ansökningsdag är 15/3, urval sker löpande så sök gärna redan idag. Välkommen med din ansökan! Ersättning
