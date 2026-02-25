Teamledare till Stadsbiblioteket i Jönköping
2026-02-25
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du leda ett biblioteksteam som varje dag gör skillnad för Jönköpings invånare? Vill du bidra till att skapa en miljö där både kollegor och besökare kan växa? Då kan du vara vår nya teamledare till Stadsbiblioteket i Jönköping.
Ditt nya jobb
Som teamledare inom Biblioteken i Jönköping kommer du att arbeta i nära dialog med enhetscheferna utifrån avdelningens mål och styrdokument. Du har i dialog med enhetschef och teamledarkollegor ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten, arbetsledningen och planeringen för Biblioteken i Jönköping. Ditt huvudsakliga ansvar är vuxenverksamheten på Stadsbiblioteket i Jönköping. Tjänsten är organisatoriskt placerad direkt under enhetschef för bibliotek. Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv för Biblioteken i Jönköping och för rollen krävs en förståelse för förvaltningens gemensamma frågor.
I tjänsten ingår också att:
- Vara insatt i arbetsgivarens uppdrag och företräda arbetsgivaren i mötet med allmänheten och kollegor
- Kartlägga utvecklingsbehov och driva processer
- Handlägga och genomföra uppdrag och projekt tilldelade av ledningsgruppen
- Säkerställa ett aktivt arbete med relevanta samverkanspartner
- Ha yttre tjänst samt kväll och helgtjänstgöring
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren värderar motsvarande. Kunskap om schemaläggning, samt erfarenhet av att leda grupper är meriterande. Du har några års erfarenhet av biblioteksarbete och har god kunskap om bibliotekets uppdrag och dess roll i samhället. Du har god förmåga att formulera dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi ser att du har en god initiativ- och samarbetsförmåga. Utifrån ditt uppdrag som teamledare förväntar vi oss att du har ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt i möten med andra människor. Du har erfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrunder och livssituationer och skapar förtroendefulla relationer. Du är tillmötesgående och uppmärksam i ditt bemötande och trivs med att hjälpa andra. Vi förutsätter att du har en god digital kompetens.Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens bibliotek i Jönköping. Genom våra bibliotek och kulturverksamheter skapar vi mötesplatser för alla, med fokus på läsande, lärande, integration och bildning. Vi vill att våra bibliotek ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som våra besökare gärna återvänder till - öppna, trygga och välkomnande för alla. Jönköping kommuns biblioteksorganisation består av 12 bibliotek samt bokbil och bokbuss.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-.
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag - https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% och i tjänsten ingår kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer huvudsakligen att arbeta på Stadsbiblioteket, men bemanning på flera bibliotek inom kommunens folkbibliotek ingår. Sök genom att skriva ett personligt brev tillsammans med CV där du berättar varför du är rätt person för tjänsten.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Vill du veta mer?
Maria Carlsson, enhetschef, 036-106940, maria.carlsson5@jonkoping.se
Karin Kristoffersson, facklig företrädare DIK, 036-10 55 90, karin.kristoffersson@jonkoping.se
Rebecca Färgh, facklig företrädare Vision, 036-102925, rebecca.fargh@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som teamledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
