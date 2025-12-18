Teamledare till socialtjänsten, barn och ungdom
Västerås kommun / Socialsekreterarjobb / Västerås Visa alla socialsekreterarjobb i Västerås
2025-12-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Är du en inspiratör och ambassadör för socialt arbete och har ett intresse för ledarskap? Hos oss får du en tillitsbaserad arbetsplats med ett starkt kollegialt stöd. Vi är stolta över att varje dag göra skillnad för barn och unga med en hög grad av rättssäkerhet.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
På vår enhet arbetar vi med att utreda, bevilja insatser och följa upp insatser för målgruppen 0-18 år. Vi arbetar med en sammanhållen handläggning från utredning till dess att insatserna avslutas för våra klienter. Vi utvecklar vårt arbete utifrån den samhällsutveckling som sker och vi har särskilt fokus på tre målgrupper: barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet, barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik samt barn och ungdomar som är placerade i jour- och familjehem. Dessa målgrupper ser vi kräver en särskild samverkan med både interna och externa parter.
Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och du är en viktig pusselbit i att fortsätta utveckla vår enhet och våra arbetssätt. En vanlig dag på jobbet innebär att leda och fördela arbetet för socialsekreterare. Du stöttar och vägleder i både planering och dokumentation och säkerställer att det finns en hög grad av rättssäkerhet i ärendenas handläggning, samt god kvalité i bemötande och dokumentation.Samverkan sker dagligen, både internt och externt. Om intresset finns så har du också möjlighet att företräda nämnden i domstolsförhandlingar. När vi får nya medarbetare till oss är du med och introducerar dem i jobbet. I rollen som teamledare ingår också att vara en del av verksamhetsutveckling på enheten.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett intresse av att motivera, coacha och vägleda andra. Du har en socionomexamen och flera års erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom socialtjänst för barn och unga. Du är trygg i socialtjänstens lagstiftning och är van att arbeta med LVU. Har du dessutom erfarenhet av att jobba i en arbetsledande roll är det meriterande. Då resor kan förekomma i tjänsten är det ett plus om du har körkort. Viktiga förmågor hos dig är att du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi tror att du är prestigelös och kan kommunicera tydligt både med medarbetare och chefer. Du har ett stort stöd i dina teamledarkollegor men kan också arbeta självgående och driva dina processer framåt. Du är trygg och stabil och har förmågan att behålla lugnet i pressade situationer. Vi tror att du är uthållig och har motivation att vara effektiv även i perioder när det är tufft eller tempot är högt.
Vi erbjuder
Barn och ungdom 1 består av en enhetschef, fyra teamledare, en seniorhandläggare och ett tjugotal handläggare som jobbar som socialsekreterare och biträdande socialsekreterare. Vi är en stabil enhet där vi arbetar tätt tillsammans och har en stor bredd av kompetenser som vi gärna delar med varandra.I vårt nybyggda Socialtjänstens hus, precis vid stationsområdet, sitter alla myndighetsutövande enheter i individ- och familjeförvaltningen vilket underlättar i samverkan för att våra klienter ska kunna få den bästa möjliga hjälpen. Läs mer om socialtjänsten här: https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-inom-socialtjansten.html
(https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-inom-socialtjansten.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Frida Bragazzi Engum frida.bragazzi.engum@vasteras.se 021-390462 Jobbnummer
9651212