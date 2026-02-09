Teamledare till Psykiatrimottagning Psykos-Bipolär, Uddevalla
2026-02-09
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill ta sig an uppdraget som teamledare och tillsammans med vårdenhetschef leda och utveckla vår verksamhet inom NU-sjukvården på Uddevalla sjukhus.
Ditt uppdrag är att samordna den dagliga styrningen inom omvårdnad och bemanning samt hantera korttidsfrånvaro och semestrar. Du driver även kvalitets- och förbättringsarbete, inklusive patientsäkerhet. Rollen kräver ett tydligt arbetsgivarperspektiv och innebär att du vid behov ersätter vårdenhetschefen.
Är Du redo för en stimulerande och utmanande ledarroll finns möjligheten här hos oss!Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårt uppdrag är att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år med psykossjukdom samt personer med bipolär sjukdom.
Du som börjar hos oss kommer till en verksamhet som har patienten i fokus, med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap. Vi är cirka 13 personer på mottagningen och hos oss arbetar psykolog, kurator, sjuksköterskor, arbetsterapeut, skötare, peer support, medicinsk sekreterare och läkare.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av vårt team. Som sjuksköterska hos oss är du fast vårdkontakt och omvårdnadsansvarig för ett antal patienter. Fast vårdkontakt innebär att du ansvarar för samordningen av vården kring den enskilde individen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av omvårdnads- och behandlingsarbete i form av vårdplaneringar och vårddokumentation, rådgivning via telefon, medicinuppföljning, samverkan med andra vårdgivare, samt andra förekommande arbetsuppgifter som sjuksköterska på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Arbetet är både planerat och oplanerat, självständigt och i team, och inkluderar regelbundna hembesök.
I din tjänst som teamledare ingår bland annat:
Hantera och organisera det dagliga arbetet på enheten
Arbeta för hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö, delta aktivt i verksamhetsutveckling och representera arbetsgivaren i olika forum
Bemanningsfrågor, kortare ledighetsansökningar, bevilja kortare utbildningar och semester
Schemaarbete och aktivt arbeta med att använda verksamhetens resurser genom ett ekonomiskt fördelaktigt sätt i planering i kommande perioder och i fastställt schema
Planera och leda enhetens olika möten tillsammans med chef
Löpande intern information till personalgruppen Du kommer även att arbeta patientnära dagligen, enheten är liten och Du arbetar tätt med chef för att få en rimlig balans i ledningsarbetet för er båda. Vid chefens frånvaro ingår det att ta över ansvaret.
Daglig styrning och ledning tillsammans med avdelningschef
Råd och stöd till övriga medarbetare i patientärenden
Huvudansvar för SAMSA och vårdplaneringar
Övergripande ansvar för avdelningens läkemedelsförråd
Delta vid olika typer av samordningsmöten med övriga avdelningarKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med psykiatrierfarenhet. Erfarenhet av psykossjukdomar, bipolär sjukdom och psykiatrisk vidareutbildning är meriterande. Vi värdesätter personlig lämplighet, förmåga att arbeta självständigt och i team, ta initiativ och fatta beslut samt ett respektfullt bemötande. Arbetet kräver att du trivs i en tempofylld och föränderlig miljö.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledningsarbete. I rollen som teamledare har Du förmåga att balansera rollerna som ledare och klinisk sjuksköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Övrigt
Tjänsten omfattar 60 % kliniskt arbete kombinerat med 40 % teamledaruppdrag.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Anställningen avser en tillsvidareanställning. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret för alla som vi erbjuder anställning inom psykiatrin. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
