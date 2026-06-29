Teamledare till produktion
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskiningenjörsjobb i Kungsbacka
2026-06-29
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, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
🚀 Vill du leda en produktion där förbättringar gör verklig skillnad?Propoint AB i Kungsbacka söker en engagerad Teamledare Produktion
Är du en trygg ledare som trivs i en produktionsmiljö där kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar står i fokus? Vill du vara med och utveckla både människor och processer i ett företag med höga ambitioner? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Hos Propoint får du en nyckelroll där du leder produktionsteamet mot gemensamma mål. Du skapar struktur, driver förbättringsarbete och säkerställer att produktionen fungerar effektivt – varje dag.
🎯 Om rollen
Som Teamledare Produktion har du det operativa ansvaret för den dagliga produktionen. Du leder, coachar och utvecklar ditt team samtidigt som du arbetar aktivt med att optimera produktionsflödet, minska ställtider och säkerställa hög kvalitet.
Du är en närvarande ledare som fattar beslut, skapar engagemang och ser möjligheter till förbättring. Genom ett strukturerat LEAN-arbete driver du tillsammans med dina medarbetare utvecklingen framåt.
🛠️ Dina arbetsuppgifter
✔️ Leda och utveckla produktionsteamet i det dagliga arbetet
✔️ Planera och följa upp produktionen
✔️ Arbeta med daglig visuell styrning
✔️ Driva och implementera förbättringsarbete enligt LEAN
✔️ Effektivisera produktionsflöden och reducera ställtider
✔️ Säkerställa kvalitet, produktivitet och leveransprecision
✔️ Motivera, coacha och utveckla medarbetare
✔️ Ansvara för kompetensutveckling i teamet
✔️ Säkerställa att rutiner, standarder och förebyggande underhåll följs
👤 Vi söker dig som
Du är en tydlig och trygg ledare med ett stort driv och ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmågan att skapa engagemang i din grupp.
✅ Vi tror att du har:
🔹 Flera års erfarenhet från tillverknings- eller produktionsindustrin
🔹 Tidigare erfarenhet av personalansvar och ledarskap
🔹 God förståelse för produktionsplanering och produktionskostnader
🔹 Erfarenhet av LEAN och kontinuerligt förbättringsarbete
🔹 Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
🔹 Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
⭐ Har du erfarenhet från elektronikindustrin är det meriterande, men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985737-2075481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Faktorvägen 13 (visa karta
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434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9983353