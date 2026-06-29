Teamledare till Navigation Hardware i Gripen
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-29
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vill du kombinera ledarskap med tekniskt problemlösande arbete? Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan teamledning, systemarbete och tekniska utredningar - och som vill bidra till att utveckla och förbättra både arbetssätt och produkter.
Området Navigation i Gripen ansvarar för att leverera grundläggande data om fart, höjd, attityd och position till flygplanssystemet och omfattar hela kedjan av hård- och mjukvara från olika sensorer till apparater och mjukvara för databehandling. Funktionsområdet omfattar även olika hjälpmedel för landning.
Vi verkar i flygplanets hela livscykel, såväl funktionsutveckling som vidmakthållande för att säkerställa god tillgänglighet och låg driftskostnad på flygplansflottan. Området står inför spännande utmaningar, med ett inflöde av verksamhet, och har därför ett behov av att växa.
Din Roll
I denna nyckelposition leder du teamet som hanterar all hårdvara inom området navigation. Du driver teamets arbete framåt och deltar aktivt i tekniskt arbete kopplat till våra system och apparater. Det är en bred roll med många kontaktytor, där du har möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och lösningar tillsammans med kollegor inom hela organisationen. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Teamledning:
Leda, planera och följa upp avdelningens driftutredningar, produktionsanmärkningar och supportärenden
Sammanställa rapporter och ta fram beslutsunderlag
Sammanställa underlag för publikationsändringar
Hantera ändringsärenden
Tekniskt arbete och systemnära uppgifter:
Utreda felanmälningar och avvikelser från kund
Besvara tekniska frågor kopplade till apparater och system, både internt och externt
Ta fram förbättringsförslag för tekniska instruktioner och arbetssätt
Stötta produktionen i avvikelseutredningar och tekniska bedömningar
Din Profil
Vi söker dig som:
Har ett intresse för ledarskap, koordinering och teknik
Är analytisk och utmanas av att utreda problem och hitta förbättringar
Har en god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta med olika funktioner och delar av organisationen
Är självgående och kan driva arbetet framåt, samtidigt som du har ett helhetsperspektiv
Gärna har erfarenhet av tekniskt systemarbete, produktion eller liknande områden
Det här är rätt roll för dig som vill ha variation i ditt arbete och som motiveras av att kombinera teamledning med tekniskt arbete. Du får möjlighet att påverka, utveckla processer och bidra till robusta och kvalitativa lösningar i en komplex och spännande verksamhet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983582