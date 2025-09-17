Teamledare till Lager i Örebro
Dina Arbetsuppgifter och profil
Skulle du beskriva dig själv som en person med förmåga att arbeta både operativt och administrativt? Har du tidigare erfarenhet att vägleda och utveckla medarbetare? Läs mer om tjänsten nedan! Till denna tjänst värdesätter vi din tidigare erfarenhet inom lager och logistik, gärna i en ledande befattning. Du trivs att vara runt människor och vill gärna naturligt ta en ledande roll. Förutom ordinarie arbetsuppgifter inom orderplock så är du behjälplig i arbetsuppgifter inom driften som närvarouppföljning och coachar ditt team. Du är en strukturerad förebild som engagerar, tar beslut, är lyhörd och förmedlar tydliga mål. Andra egenskaper för att lyckas med detta är att du är driven, samarbetsvillig och ansvarstagande. Du är inte rädd för att hjälpa till där det behövs och leda dina medarbetare med god kommunikationsförmåga. Meriterande om du har erfarenhet av varuplock så som från butik eller e-handel. Arbetet tider Dagtid måndag-fredag
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Truckkort och erfarenhet inom truckkörning
Meriterande med erfarenhet inom Lager och logistik
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och kommer att arbeta ute hos vår kund i Örebro
Insitepart tillämpar balgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
