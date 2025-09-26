Teamledare till kundserviceteam på Veterankraft!
2025-09-26
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får hjälpa våra kunder och samtidigt bidra till vår fortsatta försäljningstillväxt? Vi söker nu en positiv, lösningsorienterad och engagerad teamledare till vårt kundserviceteam som vill spela en central roll i att leda och utveckla vår kundserviceverksamhet.
Som teamledare hos oss får du vara med på en spännande resa att bygga upp och utveckla vår kundserviceavdelning. Här får du kombinera ledarskap med operativt arbete - där du både coachar ditt team och själv deltar aktivt i kunddialogen. Dina idéer och ditt engagemang blir viktiga för att forma hur vi arbetar framåt och hur vi skapar de bästa upplevelserna för våra kunder.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som teamledare kommer du att vara en nyckelperson i att driva och utveckla vår kundserviceavdelning. Du ansvarar du för att leda, motivera och utveckla kundserviceteamet för att säkerställa hög kvalitet i kundmöten och uppnå uppsatta mål. Du arbetar både strategiskt och operativt - vilket innebär att du leder det dagliga arbetet och är en del i kundkontakten samtidigt som du är delaktig i strategiska initiativ för att stärka både kundnöjdhet och försäljning. Du kommer vidare att:
Ta emot inkommande samtal och mail och säkerställa att ärenden hanteras effektivt.
Aktivt arbeta säljinriktat genom att identifiera kundbehov och presentera relevanta tjänster.
Coacha, motivera och utveckla medarbetare för att säkerställa hög kvalitet och säljeffektivitet.
Ansvara för bemanning, arbetsfördelning och daglig styrning av kundservice.
Bidra till utveckling och implementering av nya rutiner, processer och arbetssätt för en helt ny kundserviceavdelning.
Följa upp KPI:er såsom kundnöjdhet, konverteringsgrad och försäljningsresultat.
Hantera eskalerade kundärenden och säkerställa professionell ärendehantering.
Samarbeta nära ledningen för att omsätta strategi i operativt genomförande.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med starkt engagemang för service och försäljning. Du trivs i en operativ roll där du leder i vardagen, coachar medarbetare och ser till att teamet presterar på topp. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att skapa motivation och sammanhållning. Dessutom är du analytisk, ser mönster i data och kan omsätta det till konkreta förbättringar. Vi ser att du:
Har tidigare erfarenhet av en teamledar- eller arbetsledarroll inom kundservice, försäljning eller liknande.
Har god förståelse för kundserviceprocesser och gärna erfarenhet av att bygga upp eller utveckla en kundservicefunktion.
Är van att arbeta med mål och KPI:er samt att följa upp och analysera resultat.
Har erfarenhet av att coacha och utveckla medarbetare i en säljinriktad miljö.
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i CRM-system.
Uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Meriterande med erfarenhet från tjänstebranscher som bemanning, städ, flytt eller andra serviceyrken.
Meriterande med erfarenhet av förändringsarbete, processutveckling eller implementering av nya system.
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst med provanställning och start enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningar löpande och likaså intervjuer. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@veterankraft.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9529517