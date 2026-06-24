Teamledare till kund utanför Värnamo
Montico HR Partner AB / Smedsjobb / Värnamo Visa alla smedsjobb i Värnamo
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
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Vill du ta nästa steg i din industrikarriär? Är du en person som naturligt stöttar dina kollegor, skapar struktur i det dagliga arbetet och trivs med att vara spindeln i nätet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en teamledare till ett väletablerat industriföretag i Värnamoområdet. I den här rollen är du en naturlig samordnare i produktionen. Du arbetar själv aktivt i verksamheten samtidigt som du hjälper gruppen att planera, prioritera och hålla ett effektivt arbetsflöde.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Avdelningen arbetar med efterbearbetning av gjutna aluminiumdetaljer där arbetsmomenten består av både maskinbearbetning och manuella operationer. Som teamledare har du inget personalansvar, men stöttar gruppen i det dagliga arbetet, hjälper till att prioritera arbetsuppgifter och säkerställer att produktionen flyter på enligt plan.
Anställningen inleds via Montico, där du arbetar som konsult ute hos kundföretaget. Uppdraget är långsiktigt och ambitionen är att tjänsten på sikt ska övergå i anställning hos kunden för rätt person.
Tjänsten är förlagd till dagtid.Dina arbetsuppgifter
• Samordna och fördela det dagliga arbetet inom avdelningen.
• Hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter utifrån produktionens behov.
• Vara ett stöd för kollegor i det dagliga arbetet.
• Kommunicera information och prioriteringar från produktionsledningen.
• Följa upp att arbetet fortlöper enligt plan.
• Bidra till ordning, struktur och ett effektivt arbetsflöde.
• Vara ett bollplank till produktionschefen i operativa frågor.
• Delta i det praktiska arbetet tillsammans med övriga medarbetare.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet från industrin eller annan tillverkande verksamhet och som trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ett större ansvar i det dagliga flödet. Du är en person som ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och har förmågan att skapa struktur även när tempot är högt.
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du trivs med att stötta dina kollegor, skapa god laganda och bidra till att arbetet flyter på smidigt. Kanske har du tidigare haft en ledande eller samordnande roll, eller så är du den person som andra naturligt vänder sig till för stöd, vägledning och prioriteringar i det dagliga arbetet.
Eftersom rollen innebär daglig kommunikation med både medarbetare och produktionsledning behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös, närvarande och ha ett genuint intresse för både människor och produktion.
Låter det som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Montico Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@montico.se +46 372 75 99 54 Jobbnummer
9976234