Teamledare Till Kicks Lager - Rosersberg
Marketpeople AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Om tjänsten Arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och fördela arbetet inom gruppen i nära samarbete med avdelningens Operations Manager och i enlighet med bolagets policies och riktlinjer. Du har inget direkt personalansvar, men ett tydligt resultatansvar kopplat till avdelningens KPI:er, vilket sker i samarbete med Operations Manager.
Rollen innebär också att: * Coacha och stödja medarbetare i att uppnå sina mål och skapa en god arbetsstruktur. * Delta i den dagliga arbetsfördelningen. * Upplärning av nya medarbetare. * Kommunicera förändringar i processer och förväntningar på ett tydligt sätt. * Bidra till förbättringsarbete med fokus på effektivitet, kvalitet och utveckling inom avdelningen. * Flytt och rotation av medarbetare för bästa resultat. * Coacha och supporta nya Teamledare vid introduktion. * Dokumentation av driftströningar och relevanta KPI:er. * Säkerställa tydlig och löpande kommunikation till medarbetarna för att skapa engagemang och arbetsglädje. * Säkerställa efterlevnad av säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifter.
Denna roll utförs som en del av en tjänst där huvudsysslan är som lagermedarbetare.
Arbetstider: Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgarbete. För att kunna vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta under alla dessa arbetstider.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Kromgatan 11, 195 72 Rosersberg
Om KicksKICKS är Nordens ledande skönhetsaktör och är en del av Matas Group A/S. KICKS erbjuder ett holistiskt skönhetskoncept med makeup, doft, hudvård och hårvård. Med professionella skönhetsexperter och en unik omnikanal-modell erbjuder KICKS personlig service, vägledning och inspiration. KICKS har ca 230 butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-handel på varje marknad.
Vårt syfte inom Matas Group är att vi ska skapa förutsättningar för "beautiful lives". För oss handlar "beautiful" om mycket mer än bara utseende; det omfattar välmående, glädje, frihet, identitet, personlig utveckling och gemenskap. Vi önskar bygga livslånga relationer med våra kunder och vill vara relevanta och till nytta varje dag. Result, Relations & you är värderingar som präglar vårt arbete och allt vi gör. På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
Krav och egenskaperKrav Erfarenhet från ledarroll
Erfarenhet från lager och logistikbranschen, gärna E-handel
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande Vana från datadriven lagerverksamhet
B-körkort
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Egenskaper
KICKS söker en engagerad och driven teamleader med god förståelse för lagerprocesser och flöden samt erfarenhet av orderhanterings- och lagersystem. Du är trygg i din kompetens och ditt ledarskap, med förmåga att motivera och coacha medarbetare för att nå gemensamma mål. Som en mycket skicklig kommunikatör trivs du i en operativ ledarroll där du hanterar både strategiska och dagliga utmaningar. Du har en lösningsorienterad inställning och drivs av att förbättra arbetssätt och processer. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och prioriteringar i en dynamisk arbetsmiljö. Vi söker dig som har en analytisk förmåga och kan tolka data för att fatta välgrundade beslut. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och arbetar gärna över avdelningsgränser för att driva verksamheten framåt. Vidare har du en hög arbetsmoral och ett strukturerat arbetssätt, vilket gör att du kan hantera flera uppgifter samtidigt och säkerställa en effektiv arbetsdag.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmånerLön: Enligt kollektiv avtal + ansvarstillägg
Förmåner:
Personalrabatt
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Tjänstepension
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Kicks själva över processen.
Om MarketpeopleHemsida: www.marketpeople.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167) Arbetsplats
Marketpeople Kontakt
Henrik Korén henrik@marketpeople.se Jobbnummer
9528381