Teamledare till Familjerätten i Uppsala
Uppsala kommun, Avdelning Vuxen
2026-03-24
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vi söker en erfaren och driven familjerättssocionom som vill vara med och ta familjerätten i Uppsala till nästa nivå! Du blir en del av en stabil verksamhet bestående av engagerade och utvecklingsorienterade medarbetare med stort barnperspektiv och förmåga att skapa trivsel på arbetsplatsen!
Familjerätten i Uppsala består av ett 20-tal medarbetare varav 17 familjerättssekreterare, teamledare, administratör och enhetschef. Verksamheten är förlagd till moderna lokaler med flexibla arbetsytor endast ett stenkast från Uppsala C. Familjerätten ansvarar för de sedvanliga familjerättsliga uppgifterna (utredningar/yttranden till domstol i vårdnadsmål, samarbets- och informationssamtal, faderskaps- och föräldraskapärenden samt adoptioner). Verksamheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där särskilt de förebyggande delarna står i fokus genom bl.a. utforskandet av nya samverkansytor och arbetssätt tillsammans med andra relevanta aktörer i organisationen. Arbetstiderna är flexibla inom ramtidsavtal. Distansarbete förekommer utifrån vad verksamhetens behov tillåter. Som teamledare förväntas du tillbringa merparten av tiden på plats.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som teamledare kommer du att bistå enhetschef med att fördela och leda arbetet på enheten. Du har en stöttande och rådgivande roll gentemot dina kollegor i det dagliga arbetet och behöver därför vara tillgänglig och närvarande. Du kommer att hålla i ärendedragningar både enskilt och i grupp. Som teamledare verkar du på olika sätt för upprätthållandet av god kvalité i verksamheten samt säkerställandet av ändamålsenliga och uppdaterade rutiner och arbetsbeskrivningar. Du kommer ha en roll i enhetens utvecklingsarbete och bistå enhetschef med att identifiera relevanta utvecklingsområden och säkerställa implementerandet av nya metoder och arbetssätt. Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för introduktion av nya medarbetare och vid behov kunna fungera som enhetens representant och ansikte utåt i förekommande samverkansforum m.m. Eftersom du kommer att dela uppdraget med ytterligare en kollega kommer du på en del av tjänsten att handlägga egna ärenden.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av familjerättsligt arbete i socialtjänsten. Det är meriterande med erfarenhet av arbetsledning och av att driva utvecklingsfrågor. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt arbetssätt samt driver dina processer vidare. Som person har du lätt för att anpassa dig när förutsättningar ändras och kan snabbt justera både ditt synsätt och arbetssätt. Du ser möjligheter i förändringar och behåller samtidigt ett lugnt, stabilt och kontrollerat förhållningssätt, även i pressade situationer. Du fokuserar på det som är viktigt och fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor och skapar goda relationer genom att vara lyhörd, smidig och kommunikativ. Du lyssnar, löser konflikter på ett konstruktivt sätt och säkerställer att alla berörda förstår budskap och förväntningar. I ditt arbete följer du upp och skapar tydlighet i både processer och samarbete.
Inom ditt område har du djup specialistkunskap och håller dig kontinuerligt uppdaterad. I din arbetsgrupp är du en kunskapsresurs och delar gärna med dig av din kompetens. Du leder och motiverar människor genom att samordna, skapa delaktighet och ge andra de befogenheter de behöver för att nå gemensamma mål. Du blir en naturlig referenspunkt i arbetet och bidrar till engagemang i gruppen.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tommy Åsbacka, enhetschef, 018-726 27 97.
Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00300".
Detta är ett heltidsjobb.

Uppsala kommun, Avdelning Vuxen
Tommy Åsbacka tommy.asbacka@uppsala.se
