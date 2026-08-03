Teamledare till Familjehemsenheten
Västerås kommun / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-08-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Genom att vägleda medarbetare i deras arbete och skapa engagemang och delaktighet är du en avgörande del i att skapa trygghet för placerade barn. Tillsammans på familjehemsenheten bidrar vi till en arbetsplats som präglas av engagemang, ansvarstagande och omtanke. Låter detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
På familjehemsenheten arbetar vi med att rekrytera, utreda och vägleda jour- och familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi samordnar också arbetet med placeringar i HVB, stödboende och skyddat boende. På enheten kommer från och med i höst finnas medarbetare som arbetar med handläggning av föräldrars underhållsskyldighet vid placering.
Att vara teamledare innebär att vara en inspiratör och ambassadör för socialt arbete. Du har en central roll i det dagliga arbetet och ansvarar för att leda och fördela arbetsuppgifter samt skapa struktur och följa upp arbetet tillsammans med medarbetarna. Du kommer att stötta medarbetare bland annat genom att vara ett bollplank i deras arbete. Dokumentation är en naturlig och viktig del av arbetet, och som teamledare fungerar du som ett nära stöd i både arbetssätt och metodfrågor. Du leder också ett av enheten tre team, antingen ensam eller tillsammans med en kollega
I vardagen vägleder du i komplexa ärenden och visar mod när det behövs för att utmana eller driva viktiga frågor framåt. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och samarbetar nära övriga teamledare och enhetschef på enheten och med övriga enheter. Tillsammans driver ni enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på rättssäkerhet, professionalitet och ständiga förbättringar. En viktig del av uppdraget är att bidra till samverkan, både internt inom socialtjänsten och externt med andra aktörer. Du har en positiv inställning till det gemensamma ansvaret för hela förvaltningens uppdrag och förstår vikten av att samarbeta och hjälpas åt när det uppstår arbetstoppar.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett genuint engagemang och drivs av att göra skillnad för barn och ungdomar i utsatta situationer. Du om person är trygg, stabil och har god självinsikt. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att skapa struktur, prioritera och driva arbetet framåt. Du ser helheten, skapar engagemang och delaktighet samt driver processer framåt. Rollen kräver att du kan göra väl avväga bedömningar i komplexa situationer och samtidigt vara flexibel när förutsättningar förändras. Du arbetar självständigt och noggrant, har god samarbetsförmåga och motiveras av att coacha och vägleda andra mot ökad självständighet. Det är viktigt att du är medveten om enhetens mål och lägger stor vikt i att dessa uppnås.
Du har en socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen samt kurser i socialt arbete (grund 7,5 hp och påbyggnad 7,5hp), socialrätt och förvaltningsrätt 7,5 hp samt psykologi 7,5 hp. För rollen krävs flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde samt god kunskap gällande lagstiftning och dokumentation. Har du erfarenhet av familjehemsvård är det meriterande. Det är en fördel för tjänsten om du har en ledarskapsutbildning och/eller erfarenhet av en arbetsledande roll.
Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av en arbetsplats med gedigen kompetens inom familjehemsvård och ett stort engagemang för barn och unga. Här arbetar 26 medarbetare, 3 teamledare och 1 enhetschef tillsammans, och vårt gemensamma förhållningssätt bygger på traumamedveten omsorg (TMO).
Introduktion anpassas utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter för att ge dig en trygg start i rollen. I det dagliga arbetet har du stöd av dina teamledarkollegor och chef, samtidigt som vi tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Du har stora möjligheter att planera din arbetstid, vi erbjuder flextid och möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Arbetsplatsen finns i aktivitetsbaserade lokaler i Socialtjänstens hus, där vi har nära samarbete med övriga enheter.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Marina Röstlinger Marina.Rostlinger@vasteras.se +4621391613 Jobbnummer
10018487