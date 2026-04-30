Teamledare till Familjehemsenheten
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2026-04-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Vill du vara med och utveckla framtidens familjehemsvård i en verksamhet i förändring? Nu har du chansen att vara med och göra verklig skillnad för barn och unga och samtidigt leda engagerade medarbetare. Familjehemsenheten är en del av socialförvaltningen och arbetar med familjehemsvård för barn och unga. Här möter du en verksamhet med hög kompetens, stort engagemang och en tydlig vilja att utvecklas. Enheten består av 20 handläggare och tre teamledare samt enhetschef. Vi är organiserade i olika funktionsteam med fokus på stöd och uppföljning, förstärkt familjehemsvård och jour samt rekrytering och matchning.
Som teamledare är du viktig och ingår i vår gemensamma enhetsledning tillsammans med ledningen på Familjerätt- och barnföljarenheten. Du kliver in i en verksamhet i förändring, där det finns tydliga utvecklingsplaner och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.
Arbetsuppgifter
Som teamledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom ditt team. Du stöttar medarbetare i komplexa ärenden, handleder i svåra samtal och bidrar till att skapa struktur och kvalitet i arbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med andra delar av socialtjänsten, såsom utredningsenheten och öppenvården, samt med externa aktörer som skola och psykiatri. Du har en central funktion i att stärka samverkan kring barnets bästa, inklusive kontakten med familjehem.
Du arbetar coachande och utvecklingsinriktat med dina medarbetare, med fokus på att skapa engagemang och bidra till deras professionella utveckling. Du är en stabil och närvarande ledare som kan stå kvar i utmanande situationer, inge lugn vid oro och vara ett stöd i förändringsarbete. I rollen ingår även ansvar för att driva metodutveckling i linje med verksamhetens mål och att bidra till det strategiska arbetet inom enheten.Kvalifikationer
Du är socionom eller beteendevetare och uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav. Du har erfarenhet av arbete som familjehemssekreterare och är van att möta barn, unga och familjer i komplexa situationer där samverkan är avgörande. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda som till exempel medarbetare, projekt eller utvecklingsarbete. Du känner dig trygg i en roll där du både stöttar och ställer krav. Du har god erfarenhet av samverkan, både internt inom socialtjänsten och med externa aktörer. Att ha erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete eller nära samverkan med öppenvård är viktigt för att förstå helheten kring individens behov. Du har också ett förhållningssätt som bygger på Signs of Safety.
Som person är du lyhörd, tydlig och trygg. Du är prestigelös, nyfiken och lösningsinriktad, med förmåga att skapa tillit och få andra att växa. Du är lojal mot fattade beslut och bidrar till en god arbetsmiljö genom att vara engagerad och stabil, även i förändring. Du är nyfiken och vågar prova nya arbetssätt. Du trivs i förändring och ser möjligheter där andra ser hinder. Du arbetar kreativt tillsammans med andra och bidrar till gemensamma lösningar.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag där du får göra skillnad för barn och unga i en engagerad arbetsgrupp med hög kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Innan anställning behöver du visa upp aktuellt polisregisterutdrag.
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261451".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen
Rekryteringskonsult
Annika Snickars annika.snickars@eskilstuna.se 016-710 50 14
