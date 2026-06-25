Teamledare till enhet Kundstöd
Skövde kommun, Avdelning IT / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-06-25
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Nu söker vi en teamledare till IT-avdelningen – en nyckelroll där du kombinerar operativt ledarskap inom enhetKundstöd, men även ett samordnande ansvar för systemdrift.
I denna roll blir du en viktig del av kommunledningsstaben, vars uppdrag är att leda och stödja kommunens utveckling. Vi skapar förutsättningar för kommunens verksamheter att nå sina mål.
IT-avdelningen är en av Skaraborgs största IT-organisationer. Vi levererar IT-tjänster och möjliggör digitalisering för Skövde kommuns koncern samt för våra samarbetskommuner Hjo, Tibro, Karlsborg och snart även Mariestad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som teamledare inom Kundstöd har du en central roll i att skapa struktur, överblick och framdrift i vardagen. Du fungerar som ett stöd för medarbetarna, samtidigt som du håller ihop helheten kring ärenden, bemanning och driftrelaterade frågor.
Rollen är både operativ och samordnande, där du dagligen växlar mellan att stötta medarbetare, prioritera aktiviteter och följa upp leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa struktur och bemanning i det dagliga arbetet, inklusive planering, schemaläggning och uppföljning.
• Ha ett helhetsansvar för ärendeflöden följa upp, prioritera och hantera avvikelser eller mer komplexa ärenden.
• Vara ett operativt stöd i frågor kopplade till systemdrift och bidra till att prioritera och koordinera aktiviteter.
• Stötta Kundstöd i det dagliga arbetet och bidra till en effektiv leverans till våra kunder.
• Fungera som en länk mellan Kundstöd och andra enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar. Du trivs i en roll där du får överblicka helheten, prioritera och samtidigt stötta andra i deras arbete.
Du har ett naturligt sätt att skapa förtroende och samarbeta, och du är bekväm i att hantera både vardagliga frågor och mer komplexa situationer.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av IT-support eller liknande verksamhet.
• Har god förståelse för ärendehantering och processer.
• Är van att koordinera och prioritera i en föränderlig vardag.
• Har ett intresse för ledarskap och utveckling av arbetssätt.
• Kommunicerar tydligt och pedagogiskt.
• Har erfarenhet/kunskap inom ramverket ITIL.
Högskoleexamen/yrkesutbildning inom IT är ett krav eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
I Skövde kommun finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning IT Kontakt
Enhetschef
Emelie Pettersson emelie.pettersson@skovde.se 0500-493605 Jobbnummer
9978047