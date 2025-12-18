Teamledare till Bergvikens vård- och omsorgsboende
2025-12-18
Bergvikens VOB är ett av Luleås största vård- och omsorgsboenden, vackert beläget vid Skogsvallen. Här finns 144 lägenheter fördelade på 16 avdelningar. I dag används fyra av dem som korttidsavdelningar, men de flyttar snart till nya lokaler. När det är klart kommer hela verksamheten att bestå av vård- och omsorgsavdelningar.
Nu söker vi en teamledare som vill stärka teamet och bidra till en trygg, kvalitetssäkrad och välfungerande arbetsmiljö. Du får huvudansvar för två avdelningar och arbetar på uppdrag av enhetschefen. I rollen ingår att säkerställa att våra brukare får omvårdnad av hög kvalitet och att dina kollegor får det stöd de behöver i det dagliga arbetet.
Tjänsten är till hälften administrativ och förläggs på vardagar dagtid. Helgtjänstgöring sker var tredje helg. Uppdraget som teamledare är tidsbegränsat och beräknas pågå till maj/juni 2027. Därefter görs en utvärdering, med möjlighet till förlängning. Du har i grunden en tillsvidareanställning som undersköterska. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som teamledare på Bergviken blir du en närvarande och trygg resurs för dina kollegor. En viktig del av ditt uppdrag är att handleda och stötta medarbetarna, både i det dagliga arbetet och när särskilda utmaningar uppstår.
Du får en central roll i verksamhetens utveckling genom att:
• Identifiera utbildningsbehov och, tillsammans med teamen och enhetschefen, föreslå och genomföra förbättringar.
• Fånga upp behov och önskemål från brukare och anhöriga och föra dem vidare på ett professionellt sätt.
• Uppdatera och säkerställa att den praktiska professionella planeringen (PPP) hålls aktuell och fungerande på avdelningen.
En annan viktig del av uppdraget är att stötta medarbetare i administrativa moment. Du ger bland annat stöd i dokumentation och systemanvändning i Combine och DF-respons.
Som teamledare är du en nyckelperson - för kollegor, brukare och anhöriga. Ditt arbete bidrar direkt till trygghet, kvalitet och en välfungerande vardag på avdelningen. Varje dag gör du konkret skillnad. Kvalifikationer
För att lyckas som teamledare behöver du en kombination av ledarskap, struktur och en stark förmåga att samarbeta med andra.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska.
• Har erfarenhet och gedigna kunskaper inom vård och omsorg.
• Har god digital kompetens och känner dig trygg med att arbeta i olika datorprogram, appar och system. Du har lätt för att lära dig nya digitala verktyg och tar dig snabbt an nya arbetssätt.
Det är meriterande om du har arbetat med förbättringsarbete eller kvalitetsutveckling tidigare.
Som person är du trygg i din roll och bekväm med att hantera både självständigt arbete och svåra situationer. Du vågar fatta beslut och har modet att ta svåra samtal när det krävs. Dessutom är du pedagogisk och har en förmåga att lära ut och vägleda dina kollegor.Du är strukturerad och har ett gott sinne för planering och målstyrt arbete. Att analysera och följa upp avvikelser är en naturlig del av ditt arbetssätt. Du arbetar också personcentrerat för att säkerställa att varje individ får den vård och omsorg de behöver.Samarbete är en av dina styrkor. Du ser lösningar där andra ser hinder och har en flexibel inställning som gör att du kan anpassa dig efter förändrade situationer. När det behövs är du inte rädd för att kliva in och bidra praktiskt i det dagliga arbetet.
Tycker du att detta låter som en spännande möjlighet? Skicka gärna in din ansökan redan nu - vi ser fram emot att läsa den när vi är tillbaka efter jul- och nyårshelgerna.
Om arbetsplatsen
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
