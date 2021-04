Teamledare till barn- och ungdomskontoret - Västerås kommun - Övriga jobb i Västerås

Västerås kommun / Övriga jobb / Västerås2021-04-06Välkommen till oss på barn- och ungdomskontoret! Vi söker en teamledare som har ett intresse för ledarskap och vill arbeta med målgruppen barn och unga. Är det dig vi söker?Vi är ett stort kontor uppdelat på tre enheter. Vi arbetar tätt tillsammans och har en stor bredd av kompetenser som vi gärna delar med varandra. Vi värnar om att ha ett nära ledarskap på vår enhet och därför är det viktigt att teamledare, specialister, seniorhandläggare, chefer och många fler finns för att tillsammans skapa en utvecklande arbetsplats. Under nästa år flyttar stora delar av socialtjänsten in i Socialtjänstens hus, vid stationsområdet. Med stor längtan kommer vi få fina och moderna lokaler anpassade utifrån våra behov och önskemål.Följ gärna Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: https://www.instagram.com/iffvasteras/ 2021-04-06Att vara teamledare innebär att vara en inspiratör och ambassadör för socialt arbete. Det handlar också om att arbeta för att utveckla vår enhet och våra arbetssätt. Det gör du genom att delta på enhetens verksamhetsutvecklingsarbete. Under en vanlig dag på jobbet leder och fördelar du det dagliga arbetet för socialsekreterarna samtidigt som du stöttar dem i deras ärenden och vägleder i både planering och skriftlig dokumentation. Här har du ett särskilt ansvar för att det finns en hög grad av rättssäkerhet i ärendenas handläggning. Du samverkar även i olika samverkansgrupper, både externt och internt. Ibland företräder du också nämnden i domstolsförhandling. När vi välkomnar nya medarbetare är du med och introducerar dem. Som teamledare är du helt enkelt en viktig pusselbit för att barn- och ungdomskontoret ska ha en rolig, utvecklande och stimulerande arbetsplats.Vi söker en teamledare som drivs av att få motivera, coacha och vägleda andra. Du har en socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom socialtjänst. Du är trygg och van att arbeta med LVU och socialtjänstens lagstiftning. Har du varit i en arbetsledande roll tidigare är det meriterande. I tjänsten ingår resor vilket gör att du behöver ha ett B-körkort.I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Västerås kommun5674382