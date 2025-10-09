Teamledare till barn och ungdom myndighet
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom barn- och ungdomsmyndighet och redo att ta nästa steg i karriären? Vill du arbeta i en roll där du stödjer enhetschefen med att säkerställa att arbetet på enheten följer lagstiftningen, där du arbetsleder och utvecklar medarbetare i handläggningsprocessen?Då kan du vara vår nya teamledare!
Då en av våra teamledare nu går i pension söker vi efter vår nästa teamledare till Barn och ungdomsenhet 1 och söker dig som vill arbeta med utredning och uppföljning av insatser för barn, ungdomar och deras familjer i Gottsunda. Vårt arbete kännetecknas av mycket samarbete och stora utvecklingsmöjligheter. Vi sitter till exempel samlokaliserade med familjebehandlare. I utrednings- och uppföljningsarbetet arbetar vi i nära samverkan med barnet och nätverket runtomkring. Nätverksarbete är även ett prioriterat fokusområde och ett förhållningssätt som ska genomsyra allt vi gör.
På socialkontoret i Gottsunda får du möjlighet att arbeta lokalt nära de vi är tillför men med de fördelar som kommer av att arbeta i en stor kommun. På enheten arbetar cirka 20 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef.
I Uppsalakommun har vi satsat på specialiserade insatser i egen regi utifrån barnets behov - vi driver bland annat egna HVB. Och till skillnad från de flesta andra kommuner har vi i flera år ökat våra insatser inom öppenvården. Målet är att bedriva ett socialt arbete av hög kvalitet.
Avdelning barn och ungdom myndighet befinner sig i en positiv utveckling där vi arbetar med att utveckla stödet till barn och familjer samtidigt som vi arbetar med fokus på vår arbetsmiljö med flexibla arbetssätt och en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Område utredning och uppföljning består av 6 enheter med ett tjugotal medarbetare i varje enhet som leds av en enhetschef och två teamledare.
Bra lön från start och en plan för din löne- och kompetensutveckling
Avdelning barn och ungdom myndighet satsar på morgondagens arbetsliv och arbetsmiljö genom att anställa fler socialsekreterare. Som medarbetare är du vår främsta och viktigaste tillgång och vi har därför satsat på höjda löner och tydliga karriärvägar. Vi vill att du ska kunna utvecklas och stanna hos oss!
Läs mer om kompetens- och befogenhetstrappan här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/stodjande-dokument/kompetens-och-befogenhetstrappa-2024-socialforvaltningen/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Teamledarrollen är en arbetsledande funktion och i arbetet ingår att stödja enhetschefen med att säkerställa att myndighetsarbetet på enheten följer lagstiftning, delegationsordning, avtal och styrdokument. Du coachar både nya och erfarna socialsekreterare och fungerar som ett lättillgängligt stöd i det dagliga arbetet. Du handleder och arbetar metodstödjande, leder ärendedragning och säkerställer ett gott bemötande gentemot medborgare och samverkanspartners och att all dokumentation håller hög kvalitet
Som Teamledare är du ett viktigt komplement till enhetschef och är den som arbetar närmast socialsekreterarna på daglig basis. Du kommer arbeta nära den andra teamledaren på enheten och kommer att vara delansvarig för implementering och utveckling av arbetsmetoder. Som teamledare på enheten ingår du i vår interna ledningsgrupp bestående av enhetschefen och de två teamledarna.
Det ingår även att vara föredragande i Individutskott och domstol. I din roll som teamledare har du i stöd i olika frågor från enhetschef, kollegor, kommunjurist, verksamhetsnära stöd, administratör med flera. Teamledarna från de olika enheterna samarbetar med varandra i såväl ärendefrågor, bemanning vid ledigheter och utvecklingsfrågor. Teamledarna från hela avdelningen träffas kontinuerligt och samverkar och har handledning tillsammans. Du kommer alltså ha många kollegor med liknande funktion. I tjänsten kan det förekomma arbete på sen eftermiddag/ kväll. Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av ledarskap inom barn- och ungdom myndighet. Du har mångårig?erfarenhet av myndighetsarbete inom barn och ungdom. För att lyckas i rollen som teamledare behöver du känna dig trygg i alla delar i handläggararbetet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som specialisthandläggare, gruppledare eller teamledare. Det är en förutsättning för tjänsten att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer. Vidare leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, samt att du skapar engagemang och delaktighet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Dessutom förstår du de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap samt är en kunskapsresurs för andra.
