Teamledare Städ
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Göteborg
Företagsöversikt:
IOFFICE Business Center är ett av Sveriges största och snabbast växande coworkingbolag. Vi erbjuder arbetsplatslösningar för små och medelstora företag med stor fokus på service, hållbar arbetsmiljö och långsiktighet.
Position: Teamledare städ
Plats: Stockholm, SverigePubliceringsdatum2025-09-12Beskrivning av jobbet
Teamledaren ansvarar för att planera, samordna och följa upp städteamets arbete för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på städningen på våra coworkingytor. Städteamet har idag även hand om ta fram och plocka bort den dagliga frukosten som våra kunder får. Rollen fungerar som länken mellan städteamet och ledningen och ser till att arbetet utförs effektivt, tryggt och enligt överenskomna rutiner.
Ansvarsområden:
Planera och fördela arbetsuppgifter inom städteamet
Introducera och handleda nya medarbetare.
Säkerställa att städrutiner och kvalitetskrav följs.
Stödja teamet i det dagliga arbetet
Vara kontaktperson gentemot drift/ledning för frågor som rör städning.
Kontrollera material- och förrådsnivåer samt beställa städmaterial vid behov.
Rapportera avvikelser, fel eller behov av åtgärder i lokalerna.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och god teamkänsla.
Vara ute på anläggningarna för att se att rutiner skötsKvalifikationer
Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom städ eller service
Är strukturerad och bra på att planera
Har god kommunikationsförmåga och är en trygg ledare
Är flexibel och trivs i en varierande roll med både praktiska och administrativa delar
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Varför du ska ansluta dig till oss:
En nyckelroll i ett växande coworkingbolag i centrala Stockholm
Möjlighet att vara med och utveckla både vårt städteam samt våra städtjänster som vi erbjuder våra kunder
En arbetsmiljö med högt tempo, mycket ansvar och nära samarbete
Tjänsten är heltid med placering i Stockholm
Hur du ansöker:
Vänligen skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du är intresserad av att gå med i IOFFICE till work@ioffice.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: work@ioffice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare Städ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ioffice Stockholm AB
(org.nr 559012-6040)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Ioffice Kontakt
Nima Tehrani work@ioffice.se Jobbnummer
9505711