Teamledare som vill arbeta med Jordbruksverkets integrationsplattform
Statens Jordbruksverk / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-22
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vill du leda ett kompetent team som bygger och förvaltar integrationslösningar i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en teamledare till vårt ICC-team med ansvar för att etablera och vidareutveckla integrationer mellan Jordbruksverkets system och olika interna och externa parter.
Som teamledare har du ett övergripande ansvar för att skapa goda förutsättningar för teamets leverans och utveckling. Du arbetar nära både teammedlemmar och verksamheten och har en central roll i samordningen mellan flera olika intressenter. I det dagliga arbetet stöttar du teamet i prioriteringar, undanröjer hinder och bidrar aktivt till att utveckla såväl individer som teamets samarbete.
Rollen innebär att du verkar i en komplex miljö där många system och verksamheter möts. Du bidrar till att säkerställa att integrationslösningarna möter verksamhetens behov och att arbetet bedrivs effektivt, strukturerat och med god kvalitet.
På enheten är vi 22 medarbetare och tillsammans fungerar vi som en brygga mellan verksamheten och IT-utvecklingen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med en viktig roll i samhället, tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig förbättring. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du kan utvecklas i din ledarroll och samtidigt bidra till moderna och stabila integrationslösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god förståelse för agil systemutveckling och som gärna har erfarenhet av att arbeta med detta i en större organisation. Du har tidigare verkat i någon eller flera ledande roller, exempelvis som teamledare eller projektledare, med fokus på eller i nära anslutning till systemutveckling.
Du har en relevant akademisk utbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du är kommunikativ, uttrycker dig tydligt och övertygande, bygger förtroende och blir lyssnad på. Du samarbetar prestigelöst med fokus på gemensamma mål, anpassar dig efter olika situationen och skapar synergier och goda relationer. Du visar ett starkt utvecklingsfokus genom att dela information öppet, skapar förutsättningar för lärande och arbetar proaktivt med att utveckla både din egen och andras kompetens, samt vågar konstruktivt utmana för att bidra till en kultur av ständiga förbättringar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett grundläggande krav.
Fokus i rollen ligger på ledarskapet, men det är mycket meriterande om du även vill och har möjlighet att kombinera detta med operativt arbete i teamet. I så fall blir du en aktiv del i utvecklingen av våra integrationslösningar, där du bidrar med teknisk kompetens inom exempelvis Java-programmering, integrationsramverk som Camel Quarkus, Apache Artemis, Nexus eller WildFly. För det operativa arbetet behöver du inte ha erfarenhet av samtliga tekniker, men vi ser gärna att du har ett starkt engagemang för att utvecklas och bredda din tekniska kompetens.
Vi intervjuar kandidater löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköpingmed möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-13066/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Johan Möller johan.moller@jordbruksverket.se +46703767760 Jobbnummer
10008867