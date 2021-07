Teamledare som gillar mat och människor till frukt & grönt-lager - Grönsakshallen Sorunda AB - Grovplåtslagarjobb i Stockholm

Grönsakshallen Sorunda AB / Grovplåtslagarjobb / Stockholm2021-07-06Grönsakshallen Sorunda är en av Sveriges främsta restauranggrossist på frukt & grönt. Bland våra kunder finns de mest kräsna krögare som Sverige kan presentera. Vi tar oss an uppdraget att överträffa kundernas förväntningar vilket ställer höga krav på prestation och organisation. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelser vi delar den med. Vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället vi verkar i och eftersträvar hållbarhet i alla led.Är du en person som är duktig på att motivera andra, vet vikten av ett gott samarbete och goda relationer samt har erfarenhet av att leda en grupp med skickliga medarbetare? I rollen som teamledare ansvarar du för att du och ditt team får ut rätt produkter till rätt kund. Det kan t ex handla om att finnas där om någon kollega undrar vart kålrabbin finns, bedöma om ananasen håller rätt kvalitet eller om någon vill veta om Frida-äpplen går att ersätta med Astrakan. Andra tillfällen finns du där som stöd för kollega som har det lite tufft eller reder ut en meningsskiljaktighet som uppstått.Tillsammans med tre andra teamledare fördelar du arbetet, expedierar order samt har visst administrativt arbete. Du har också som uppgift att se till att nyanställda får den introduktion de behöver, att säkerställa att kollegorna har den baskunskap som de behöver. Våra ledare har en stor del i vår koncerngemensamma strategi där du förväntas bidra till gemensam utveckling och lärande, ge feedback, inspirera kollegor att nå sin fulla potential och skapar förutsättningar och ett tryggt och inkluderande klimat där alla får uttrycka nya perspektiv och idéer samt ta ansvar för sitt eget arbete och arbetsmiljö.Initialt kommer arbetstiden att vara 04.30-13.30 alt 13.00-22.00, helgarbete förekommer. Vi söker dels en person som är intresserad av en tillsvidareanställning, dels en person för ett längre föräldraledighetsvikariat på 1-1,5 år. Tjänsterna är på heltid med start 1 september.Din profilDu är en sann do:er som med stor drivkraft gör det där lilla extra för kunder och kollegor.Tydlig kommunikation är din grej och din svenska flyter på bra.Det är ett plus att du tidigare jobbat med frukt & grönt hos exempelvis en grossist, i restaurang eller i butik. Då har du ett försprång i att förstå vad våra kunder vill ha.Du är självständig och kan med trygghet fatta beslut när situationen kräverDu ser hellre möjligheter än hinder och trivs särskilt bra i din roll när du får lösa problemDu har ledarerfarenhet och sprider positiv energi och är duktig på att motivera andra. Som de produkter vi levererar vet du att även vi människor behöver näring för att kunna växa och nå sin fulla potential!Du ser varje individ i en grupp, förstår att vi alla är olika och att det berikar vårt arbete. Med detta synsätt vill du ta tillvara på allas olikheter och styrkor men förstår också vilka individuella behov det innebär i arbetetDu är van användare av Office-paketet, framför allt Excel, och behärskar svenska i tal och skrift.Du erbjudsEtt fantastiskt gäng matnördar (kollegor) som kan rabbla 50 sorters potatis och beskriva vilken sort och jordmån som är bäst för att göra den finaste purén.Ett familjärt företag där vi gillar dina nya kreativa idéer och litar på att du testar dem med ett sunt förnuft.Kontakt med människor! Du får prata med många olika typer av människor, vilket garanterar allt annat än en grå vardag.Vi erbjuder dig ett ledarskapsprogram som inte bara stärker dig som ledare utan även dig som person.Ett gäng fina förmåner som friskvårdsbidrag, fri tillgång till gym, rabatter via vår förmånsportal Benify, samt möjlighet att köpa hem våra fantastiska produkter i form av kött, fisk, frukt och grönsaker till ett bra pris.Hur gör jag?För frågor, kontakta passchef Viktor Berg Wallin på viktor.Wallin@gronsakshallen.se . Vi önskar ha din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Ansök senast 2021-08-05!Vår rekryteringsprocess innehåller både personlighetstester och intervjuer. Det är för att vi ska kunna vara så rättvisa och objektiva som möjligt i våra urval. Vi tar hjälp av vårt moderbolag, Martin & Servera, för hantering av ansökningar i rekryteringen.Nu väntar vi spänt på din ansökan!Varaktighet, arbetstidDag och kväll 04.30-13.30 alt 13.00-22.00, helgarbete förekommer. Heltid, 100%/40 timmar per vecka.2021-07-06Fast timlön, kollektivavtal finns.Friskvårdsbidrag, tillgång till gym, tjänstepension, frukostmacka, förmånsportal, personalköp mm.Sista dag att ansöka är 2021-08-05Grönsakshallen Sorunda AB5849928