Teamledare sökes till vår kund Packoplock i Norrköping.
Next Level Employment AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-08-05
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Om rollen
Som Teamledare har du en central roll i den dagliga driften och ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för teamet att leverera hög kvalitet och god service. Rollen innebär ett operativt ledarskap där du arbetar nära verksamheten med planering, uppföljning och utveckling av processer och medarbetare.
I rollen som teamledare får du från dag ett ett direkt personalansvar för en grupp på cirka 8–10 medarbetare. Du ansvarar för att leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet samt skapa förutsättningar för att nå både individuella och gemensamma mål. Rollen innebär ett nära ledarskap där du arbetar med medarbetarsamtal, uppföljning av prestation, kompetensutveckling och trivsel i gruppen. Du blir en viktig del av verksamheten och får möjlighet att påverka både teamets utveckling och verksamhetens resultat.
Du är en trygg ledare som motiverar och engagerar ditt team genom ett positivt och inkluderande ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet från större lagerverksamheter och tidigare har lett team mot uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet på lagret.
Säkerställa effektiva flöden inom inleverans och utleverans.
Ansvara för och utveckla samarbetet med 3PL och VIP-kunder samt alla kundunika produkter.
Hantera och följa upp returprocesser.
Säkerställa att kvalitet, rutiner och leveranser efterlevs.
Arbeta aktivt med förbättringar av processer och arbetssätt.
Stötta, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en självgående och ansvarstagande person med god förmåga att se förbättringsmöjligheter och omsätta dem i praktiken. Du trivs i en operativ miljö där du får kombinera ledarskap med ett nära arbete i verksamheten.
Du har god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i WMS-system. Har du erfarenhet av Ongoing ser vi det som meriterande.
Krav för tjänsten
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom lagerverksamhet.
Gedigen erfarenhet från lagrets olika arbetsmoment.
Erfarenhet av att arbeta i WMS-system, gärna Ongoing.
Förmåga och driv att kontinuerligt förbättra arbetsmoment och processer.
Truckort med behörigheterna A1-A4 och B1-B5.
Vi erbjuder
En utvecklande roll hos en väletablerad verksamhet där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till fortsatt framgång tillsammans med ett engagerat team.
Tillsättning enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962188-2132478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126), https://www.nlegroup.se
Kabelvägen 19 (visa karta
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602 10 NORRKÖPING Arbetsplats
Next Level Employment Jobbnummer
10023325