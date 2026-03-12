Teamledare söder om Stockholm
Skulle du beskriva dig själv som en person som gillar att arbeta både operativt och strategiskt? Har du tidigare erfarenhet inom lager- och logistik där du fått arbeta med att vägleda och utveckla medarbetare? Då kan rollen som teamledare hos Insitepart vara rätt för dig!
Dina Arbetsuppgifter och Profil
Som teamledare ingår du i teamet som ansvarar för Insiteparts bemanningsverksamhet ute hos en av våra kunder söder om stockholm. Kunden bedriver verksamhet i treskift och i rollen som teamledare fungerar du som en förlängd arm för att kunna stötta teamet under natten. Du kommer att ha en operativ roll under större delen av dina arbetspass men även hjälpa till att leda och fördela arbetet samt utbilda ny personal.
I rollen kommer du bland annat:
arbeta operativt i lagret tillsammans med teamet
introducera och utbilda ny personal
stötta och vägleda medarbetare i deras arbete
behjälplig i arbetsuppgifter inom driften så som uppföljning och närvaro vid uppstarter
Rapportera till Insiteparts konsultchef och kan även agera tillförordnad för denna vid behov.
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, är ansvarstagande och har lätt att bygga relationer med människor. Som teamledare på Insitepart deltar du i utveckling och förbättringsarbete av Insiteparts rutiner och struktur hos vår kund. Du trivs i en roll där du både arbetar praktiskt och samtidigt tar ett ledaransvar, samt gillar att jobba mot högt uppsatta mål och kan förmedla dessa till våra konsulter.
Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet som exempelvis teamledare, men det är inte ett krav. Det viktiga är att du inte räds inte att ta dig an nya uppgifter och finnas tillhands där behovet finns. Du är kommunikativ och kan kommunicera på god svenska som engelska.Publiceringsdatum2026-03-12Anställningsvillkor
Minst 18 år
Flytande svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande
Meriterande om du har tidigare erfarenhet som tex teamledare
Heltid under natten
Insitepart tillämpar balgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Om Insitepart
Insitepart är en logistikpartner som tillhandahåller tjänster till kunder inom lager, logistik och industri. Vi förstår värdet av en flexibel partner, och erbjuder effektiva lösningar inom bemanning, rekrytering och sitelösningar. Vi tror starkt på att vara en engagerad partner till våra kunder. Vi som jobbar här har lång och bred erfarenhet inom lager- och logistik och vi vet vilka utmaningar våra kunder står inför.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka då gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidat.
