Teamledare på lager i Helsingborg - Heltid
Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Helsingborg
2025-09-26
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Är du en person som har ett öga för detaljer och vill utvecklas? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som teamledare hos en av våra kunder i Helsingborg. Tjänsten startar enligt överenskommelse.
Som teamledare arbetar du både självständigt och i lag med att plocka och packa på lagret. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans. Varje lagerarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.
Som teamledare är du även ansvarig för personalen under ditt skift. Det innefattar även att ta emot bokningar och hantera personal.

Dina arbetsuppgifter
Leda, styra och motivera personalen i produktionen
Ansvara för personal och bokningar
Säkerställ rätt bemanning på plats
Följa upp mål och mätetal
Vara med och bidra i produktionen
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig, ansvarsfull och noggrann. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit från tidigare arbetsliv. Om du har erfarenhet av liknande arbete och har erfarenhet av orderhantering är det meriterande.Kravprofil för detta jobb
Tidigare erfarenhet av liknande roll som teamledare
Truckkort A-B
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet av arbete med skjutstativstruck
Erfarenhet av arbete med motviktstruck
Arbetsplats: Helsingborg
Start: Omgående eller med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
252 78 HELSINGBORG Jobbnummer
9529461