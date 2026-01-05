Teamledare Outbound
2026-01-05
Teamledare till Apotek Hjärtat
Nu söker E-apoteket i Norrköping en Teamledare. På E-apoteket har vi ett stort engagemang, vi hjälper varandra och vi värderar varandras olikheter. Vi söker dig som vill leda ett team av lagermedarbetare och som trivs att vara i en miljö där mycket kan hända. Du hittar oss på Blygatan 25 i rymliga nybyggda lokaler.
Därför ska du jobba hos oss, Eleonor Palos teamchef Outbound berättar:
För mig som chef, är det viktigt att du genuint engageras av ledarskap och har viljan att skapa ett bra resultat och en god gemenskap i teamet. Du kan driva din egen utveckling och agerar som ett föredöme för medarbetarna. Min ambition är skapa en arbetsplats där alla trivs och känner sig säkra samt skapar en miljö där alla medarbetare tar eget ansvar, initiativ och bidrar med nya idéer.
E-apoteket i Norrköping består av tre avdelningar; Inbound, Outbound och Farmaci. Avdelning Inbound arbetar med godsmottagning, inleverans, lagervård och lageradministration. Outbound arbetar med plockning och packning av kundorder. Det är på nätet som våra kunder beställer hem sina receptbelagda läkemedel samt handlar receptfria läkemedel och handelsvaror ur hela vårt sortiment. Medarbetarna på Hjärtats E-handelsapotek arbetar för att ge våra kunder den bästa kundupplevelsen när de väljer att handla hos oss.
E-apoteket har öppet måndag-söndag och vi arbetar varierade arbetstider där dag, kväll och helg förekommer efter verksamhetens behov.
Så här jobbar en Teamledare på Hjärtat!
Det här är dina övergripande arbetsuppgifter:
Du arbetar i den operativa driften samtidigt som du ansvarar för att fördela det dagliga arbetet utifrån verksamhetens behov.
Du leder lagermedarbetare, men utan personalansvar
Du ansvarar för att säkerställa att teamet arbetar effektivt och följer uppsatta mål och rutiner.
Du är teamchefernas och avdelningschefens förlängda arm i informationsflödet.
Du arbetar med arbetsmiljöfrågor, handlingsplaner och Lean 5S.
Du ansvarar för att rapportera fel och brister i arbetsmiljön och är drivande i förbättringsarbete.
Du stöttar och motivera dina kollegor samtidigt som du har framförhållning och alltid ligger steget före.
Det här är du!
Du har erfarenhet av att leda medarbetare, inget krav av att ha haft personalansvar
Goda IT-kunskaper och ser datorn som ditt naturliga verktyg för att kunna utföra ditt jobb.
Goda kunskaper i svenska både i skrift och tal
Gymnasial utbildning
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Meriterande om du har erfarenhet av Lean 5S
Meriterande är om du har erfarenhet av liknande specialistroll inom lagerverksamhet eller har jobbat med administration i någon utsträckning.
Vi söker dig som trivs att vara nära medarbetarna i den operativa driften. Som person är du flexibel, noggrann och har en förmåga att se lösningar på problem som kan uppstå. Du har ett naturligt driv i att engagera och motivera din grupp så att vi tillsammans når våra mål.
Vill du bidra till bättre hälsa och större välbefinnande varje dag tillsammans med oss?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef.
Vi erbjuder dig ett spännande jobb i ett företag som växer och utvecklas. Trots att vi har närmare 400 apotek, så är vi på Hjärtat som ett litet företag. För oss är det viktigt att ta vara på våra medarbetares kunskap och tankar och vår hemvist i ICA Gruppen ger stora möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. På Apotek Hjärtat är vi måna om hur vi skapar resultat och vi bygger vår framgång på Hjärtats värderingar - engagemang, entreprenörskap och enkelhet.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podcast! Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Apotek Hjärtat.
Vad händer nu?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen är 2026-01-26. Vi kommer löpande gå igenom ansökningarna och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund!
