Teamledare Örnsköldsvik sjuksköterska
Randstad AB / Sjukvårdschefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära människors vardag och samtidigt leda ett team med fokus på hälsa, struktur och service? Hos oss på Euro Accident får du möjligheten att påverka - på riktigt. Vi söker en teamledare inom vårdkoordinering som vill driva förändring och utveckling tillsammans med kompetenta kollegor.
Du leder ett engagerat team med legitimerade sjuksköterskor och fysioterapeuter som koordinerar vårdärenden med kunden i centrum. Ditt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att växa. Du har ett tydligt personalansvar och arbetar operativt nära teamets dagliga uppgifter.
Vi erbjuder
• Hos oss är kultur, omtanke och balans viktiga delar av arbetslivet. Vi erbjuder:
• Hybridarbete och flexibla arbetstider
• Tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
• Generöst friskvårdsbidrag
• EA-spirit - vår gemenskap byggs genom gemensamma aktiviteter, föreläsningar och sociala initiativ
Arbetsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Örnsköldsvik. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av EuroAccident. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care
0701-606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
• Leda och stötta teamet i den dagliga planeringen och prioriteringen
• Kvalitetssäkra arbetet och bidra till utvecklingen av gemensamma arbetssätt
• Hålla medarbetarsamtal och driva kompetensutveckling
• Förankra beslut och skapa tydlighet i förändring
• Bygga engagemang och trygghet - även i högt tempoKvalifikationer
Du är en trygg, driven ledare som trivs i en vardag med puls, riktning och människor. Du är nyfiken, förändringsbenägen och tydlig i din kommunikation - och du har hjärtat med dig i ledarskapet.
Du har:
• Minst 3 års erfarenhet som chef med personalansvar
• Erfarenhet från kundnära eller vårdrelaterad verksamhet, exempelvis 1177, företagshälsovård eller liknande
• Mycket god digital kompetens (Officepaketet + affärssystem)
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
• Legitimation som sjuksköterskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Pernilla Håkansson pernilla.hakansson@randstad.se +46701606446 Jobbnummer
9454942