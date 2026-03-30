Teamledare & Labbtekniker - Heltid, tillsvidare
Vill du kombinera en ledande roll med operativt laboratoriearbete? Nu söker vi en Teamledare labb till ett bolag i Norrköping. Här får du möjlighet att arbeta både strategiskt och praktiskt i en central roll för verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
I denna roll har du ett övergripande operativt ansvar för laboratorieverksamheten, samtidigt som du själv arbetar aktivt som labbtekniker i det dagliga arbetet.
Du leder det dagliga arbetet i labbgruppen och säkerställer att rutiner, prioriteringar och arbetsfördelning fungerar effektivt. Rollen innebär även att du är en viktig länk mellan laboratoriet och övrig verksamhet.
Ansvarsområden
Leda och fördela det dagliga arbetet i labbteamet
Hålla i morgonmöten och säkerställa tydliga prioriteringar
Säkerställa att rutiner och arbetssätt följs och utvecklas
Delegera arbetsuppgifter och följa upp utfört arbete
Vara ett stöd till teamet i operativa och praktiska frågor
Aktivt arbeta som labbtekniker i verksamheten
Operativa arbetsuppgifter
Utföra drifts- och kvalitetsanalyser
Ta prover ute i produktion och analysera i laboratoriet
Dokumentera och rapportera resultat i labbdatasystem
Hantera miljö- och produktprover till externa laboratorier
Säkerställa produktkvalitet genom löpande uppföljning
Utföra underhåll och kontroll av laboratorieutrustning
Rapportera avvikelser enligt gällande rutiner
Delta i förbättringsarbete av processer och metoder
DETTA SÖKER VIProfil
Vi söker dig som har erfarenhet från laboratoriemiljö och som är redo att ta nästa steg i en mer ansvarstagande roll eller varit i liknande roll och vill bygga på med mer erfarenhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, noggrann och har ett starkt kvalitetstänk
Har god ledarskapsförmåga och trivs i en koordinerande roll
Är kommunikativ och tydlig i din arbetsledning
Har förmåga att prioritera och fatta beslut i ett operativt tempo
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetsmiljö & krav
Arbetet sker både i laboratoriemiljö och ute i produktion, vilket innebär att:
Arbete på höjd kan förekomma
Arbete i trånga utrymmen kan förekomma
Vi lägger stor vikt vid säkerhet och förväntar oss att du följer gällande rutiner och föreskrifter.Övrig information
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Placering: NorrköpingSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
602 32 NORRKÖPING
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9827124