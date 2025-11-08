Teamledare Mötesbokning Via Energi AB
2025-11-08
Via Energi växer snabbt inom B2B-elhandel och bygger en skalbar säljorganisation med fokus på resultat, tempo och struktur.
Vi söker nu en Teamledare för mötesbokningen som kan ta ansvar för att driva teamet, höja tempot och säkra kvalitet i varje kontakt.
Rollen:
Du leder ett växande team av mötesbokare som arbetar mot företag i hela Sverige.
Ditt ansvar är att skapa struktur, energi och uppföljning i det dagliga säljarbetet.
Du jobbar nära säljledningen och säkerställer att teamet når sina KPI:er varje vecka.
Du kommer att:
Coacha, följa upp och motivera mötesbokare
Mäta prestationer och rapportera resultat till ledningen
Säkerställa kvalitet i samtal, script och bokningsprocess
Arbeta aktivt i CRM och driva tempo
Bidra till rekrytering och onboarding av nya teammedlemmar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning eller mötesbokning
Är naturlig ledare och får energi av att se andra lyckas
Gillar struktur, tempo och resultat
Trivs i en kultur med raka besked och höga ambitioner
Vi erbjuder:
En central roll i ett bolag som växer snabbt, med tydliga mål, moderna verktyg och snabba beslut.
Du blir en nyckelperson i vår säljorganisation och rapporterar direkt till styrelseordförande.Publiceringsdatum2025-11-08Så ansöker du
Skicka CV till jobb@viaenergi.se
Urval sker löpande - vi rekryterar när rätt person är hittad.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Jobb@viaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VIA Gruppen AB
(org.nr 559027-2992), http://viaenergi.se
Ryckelösa 3 (visa karta
)
585 61 LINGHEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Via Energi AB Jobbnummer
9595524