Teamledare / Montör av bänkskivor i stenmaterial sökes!
2025-08-12
Har du känsla för kvalitet och gillar att leda med ansvar? Trivs du i ett praktiskt yrke där struktur, noggrannhet och samarbete står i fokus? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vår kund söker nu en teamledare inom montering till sitt team i Svedala. Du kommer att arbeta med installation och montering av måttbeställda bänkskivor i komposit, keramik, dekton och natursten - både ute hos privatkunder och företagskunder i Skåne med omnejd.
Du kommer att ha ett delat teamledaransvar tillsammans med en erfaren kollega. Det handlar om att leda det dagliga arbetet, stötta och följa upp montörerna, samt se till att kvalitet, dokumentation och säkerhet håller hög nivå. Arbetet sker till stor del i tvåmannalag, där du och en montör tillsammans åker ut till dagens kunder.
• Installera och montera bänkskivor på plats hos kund
• Utföra noggranna mätningar på plats hos kund som underlag för tillverkning av måttanpassade bänkskivor
• Leda och samordna det dagliga arbetet i teamet
• Följa upp kvalitet, tidplan och dokumentation vid varje montage.
• Ansvara för att arbetet utförs säkert, korrekt och enligt våra rutiner.
• Stötta och utbilda nya montörer.
• Enstaka övernattningsresor kan förekomma.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av bygg, montering, produktion eller liknande praktiskt arbete (meriterande)
• Har ett öga för detaljer och en stark känsla för kvalitet.
• Är bekväm med att arbeta självständigt, men också ta ansvar för andra.
• Har god arbetsmoral, respekt för regler och vill bidra till en trygg och stabil arbetsmiljö.
• Har grundläggande datavana och kan dokumentera arbetsmoment enkelt och tydligt.
• Är bekväm med fysiskt tungt arbete.
• B-körkort är ett krav. (Du kör automatväxlade bilar från vår kunds depå i Svedala.)
• Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsten är på heltid och förväntas starta efter sommaren. Arbetstiderna är vardagar 07.00-15.30. Vår kund letar efter någon som ser på tjänsten som långsiktig och vill vara med och utvecklas med företaget.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet, tveka därför inte att skicka in en ansökan. Vi håller intervjuer löpande så sök tjänsten redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
