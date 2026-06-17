Teamledare Lokalvård
ISS Facility Services AB / Chefsjobb / Upplands-Bro Visa alla chefsjobb i Upplands-Bro
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv Teamledare inom lokalvård som brinner för att leda medarbetarna mot ett gemensamt mål. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Teamledare Lokalvård på ISS!
Om rollen
Som en av tre Teamledare har du en viktig roll i att ansvara för att teamet levererar en god helhetsupplevelse hos vår kund. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för de anställda och alla besökare. Du kommer arbeta som Teamledare vilket innebär att dina arbetsuppgifter kommer varieras från dag till dag beroende på vad verksamheten behöver.
Några exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
Planera den dagliga driften
Utföra extrabeställningar vid behov.
Följa upp kvaliteten ute på olika städområden
Leverera material
Utföra lokalvård
Kontakt med kunden
Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader. Vi kan även komma att söka deltidsanställda på en lägre tjänstgöringsgrad.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du gillar att vara "spindeln i nätet" och skapa goda förutsättningar för ditt team att lyckas med ert uppdrag. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass.
Krav för tjänsten
B-körkort
Erfarenhet av lokalvård
Behärska svenska i tal och skrift
God datavana
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av golvvård
Erfarenhet av fönsterputs
Erfarenhet av INSTA 800
Utbildning inom lokalvård
Din ansökanVi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 26.07.31. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Då rekryteringen kan komma att pågå under semestertider kan processen dra ut på tiden. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Michelle Petersen på michelle.petersen@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
754 54 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Michelle Petersen michelle.petersen@se.issworld.com Jobbnummer
9967163