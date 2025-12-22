Teamledare lager till Mio Skellefteå
2025-12-22
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Teamledare Lager - Mio Skellefteå
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Gillar du att göra andras dag lite bättre och hitta smarta lösningar på deras behov? Då kan du vara vår nästa Teamledare Lager!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras.
Tillsammans med engagerade kollegor skapar du inspirerande upplevelser och kundmöten i världsklass - varje dag.
Om rollen:
Som Teamledare Lager är du en del av butikens ledningsgrupp med ansvar för att leda och coacha ditt team inom lager och logistik. Du är aktiv i den dagliga driften och arbetar nära både kunder och medarbetare. Med ett tydligt och motiverande ledarskap skapar du engagemang, struktur och resultat.
Du rapporterar till butikschefen och fungerar som ställföreträdande vid behov.
Ansvarsområde:
Som Teamledare Lager ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet på lagret utifrån affärsplan och prioriteringar. Du skapar engagemang genom tydlig kommunikation, dagliga möten och uppföljning, och är en förebild i service och kundbemötande. Du utvecklar medarbetare genom coachning, feedback och kompetensutveckling.
Du säkerställer att lagerhållning, varuutlämning, godsmottagning och leveranser sker enligt riktlinjer. Du optimerar lagernivåer och tillgänglighet, hanterar reklamationer och transportskador samt planerar för inkommande gods och hemleveranser. I samarbete med ledningsgruppen deltar du i strategisk planering, schemaläggning, rekrytering och konceptutveckling.
Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att skapa laganda, hantera konflikter och följa upp avvikelser. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser till att arbetsplatsen är trygg, ergonomisk och inkluderande.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av ledarskap inom lager, logistik eller service
- Är mål- och resultatorienterad med affärsmässigt fokus
- Har ett coachande, tydligt och lyhört ledarskap
- Är en lagspelare med tävlingsanda och förmåga att engagera andra
- Brinner för kundbemötande och långsiktiga kundrelationer
- Är handlingskraftig och trygg i att fatta beslut
- Har god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete
Tjänsten:
En tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering:
Urvalet sker löpande. Bakgrundskontroll appliceras på slutkandidater.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Ersättning
Månadslön, Lön enligt handels kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
