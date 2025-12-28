Teamledare kassalinjen (vikariat)
2025-12-28
TJÄNSTEN
Rollen som Teamledare för frontlinjen innebär att du har det yttersta ansvaret för den dagliga driften i vår kassalinje och förbutik. Arbetsuppgifterna består bland annat av redovisning, bemanningsplanering, coachning samt att säkerställa att frontlinjen fungerar väl gentemot kunder, medarbetare och organisationen. Rollen innebär att du är en förebild inför dina kollegor och du föregår alltid med ett kundbemötande som har högsta servicekänsla. Arbetspassen fördelas mellan att vara Teamledare men även vanliga pass i förbutik och kassa. Du kommer ansvara för resultatet och planering av driften tillsammans med din närmsta chef samt övriga Teamledare i frontlinjen. Arbetstiden är fördelad på dagar, kvällar och helger.
OM DIG
Du brinner för kundbemötande och strävar alltid efter att ge kunden bästa möjliga upplevelse och service. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att leda dina kollegor mot utsatt mål. Du förstår vikten av att organisera och planera arbetet på ett effektivt sätt. Du är inte rädd för att fatta snabba beslut och kan prioritera trots ett högt tempo. Du trivs i en miljö där det är svårt att förutse hur arbetsdagen kommer se ut och där man snabbt behöver kunna skifta fokus. Du är duktig på att inte bara se kunden utan också dina kollegor, och se värdet i en härlig stämning och bra gruppdynamik.
Flera års erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik
Erfarenhet av ledarskap
Förståelse för butiksekonomi
MERITERANDE
BLU (eller motsvarande)
Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan!
