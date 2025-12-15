Teamledare inom kundtjänst
Västra Götalandsregionen / Kundservicejobb / Skövde Visa alla kundservicejobb i Skövde
2025-12-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Inom område Lager och distribution tar vi ett helhetsansvar över lagerhållning och leverans av både förbrukningsmaterial och läkemedelsnära produkter till vårdinstanser och invånare i Västra Götaland.
Nu söker vi en teamledare till vår kundtjänst vid Skövdedepån. I denna roll får du möjlighet att kombinera administration, ledarskap och förbättringsarbete i en samhällsviktig verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan senast 4 januari.
Som Teamledare leder du det operativa arbetet för våra medarbetare inom enheten kundtjänst. Du arbetar mot våra uppsatta mål och prioriterar samt planerar den dagliga verksamheten i nära samarbete med enhetschef. Som teamledare är du ansvarig för att säkerställa och upprätthålla en god kvalitet och leverans gentemot våra kunder. Löpande förbättringsarbete och avvikelsehantering är en del av det dagliga arbetet då vi hela tiden arbetar för att utveckla våra processer och rutiner. Som Teamledare kommer du även att delta i projekt, arbeta för att säkerställa kvalitet och effektivitet samt verka för delaktighet och en god arbetsmiljö på enheten. Uppgifterna kommer främst vara av administrativ karaktär men du medverkar även i den dagliga produktionen när verksamheten kräver det.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att:
Säkerställa en god bemanning och planering på enheten
Vägleda medarbetare på enheten vad gäller arbetsuppgifter, prioriteringar, arbetssätt och rutiner
Upprätthålla, utveckla och implementera rutiner, instruktioner och manualer
Uppföljning av statistik och produktionsmålPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som teamledare ser vi att du:
Kan ta ansvar samt planera ditt arbete på ett strukturerat sätt
Trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra
Kan arbeta snabbt i system och arbeta lösningsorienterat
Är noggrann, målfokuserad och kvalitetsmedveten
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning alternativ annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett par års erfarenhet av arbete inom administration och/eller kundtjänst. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och samarbetsvillig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra, även om det nödvändigtvis inte har varit en formell ledarroll. Vidare har du goda kunskaper inom digitala system samt datavana. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och har förmågan att förmedla information och instruktioner på ett pedagogiskt sätt.
Om du har erfarenhet av affärssystemet SesamLMN och projektarbete är det meriterande.Övrig information
Urval kommer påbörjas efter sista ansökningsdag. Då annonsen ligger ute under jul- och nyårshelgerna kan återkoppling på eventuella frågor om tjänsten dröja något. Frågor hanteras av Simon Lindström, enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Skövde Kontakt
Simon Lindström, Enhetschef 072-2323874 Jobbnummer
9645816