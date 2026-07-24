Teamledare inom hemtjänsten - Åkersberga

Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker
2026-07-24


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Aleo Omsorg är ett familjeägt företag som erbjuder hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vår vision är att skapa trygghet och självständighet för våra kunder, med omsorg från hjärtat. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med nära stöd, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna arbetsverktyg.
Observera att rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt på grund av sommarsemestrar. Vi behandlar ansökningar löpande, men återkoppling kan dröja under semesterperioden.
Vi söker nu två teamledare till vårt växande team i Åkersberga. Rollen passar dig som vill kombinera arbete nära kunderna med ledarskap och samordning, och som vill ta ett tydligt steg vidare i ansvar inom hemtjänsten.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: måndag–fredag samt var tredje helg (inkl. röda dagar) Arbetstider: 07.00–15.30 Anställningsform: tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Startdatum: enligt överenskommelse Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetar inom Österåkers kommun.
Arbetsuppgifter – Vad kommer du att göra?
Som teamledare hos oss har du en kombinerad roll med både omvårdnadsarbete, ledarskap och administrativa uppgifter:

Arbetsledning & stöd i vardagen – vara en närvarande och trygg kontakt för medarbetarna samt stötta i det dagliga arbetet

Praktiskt omsorgsarbete – arbeta ute hos kunder och vara en förebild i bemötande, kvalitet och professionalism

Planering & uppstarter – delta vid uppstart av nya insatser och säkerställa att kundernas behov möts på ett tryggt sätt

Dokumentation & administration – hantera löpande dokumentation och enklare uppföljningar i nära samarbete med enhetschef

Kvalitet & arbetsmiljö – bidra till struktur, rutiner och ett gott arbetsklimat

Teamkultur & sammanhållning – skapa tillit, samarbete och arbetsglädje i teamet

Trygghetslarm – snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00-22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.

Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och vill ta en ledande roll inom hemtjänsten:

Undersköterskeutbildning (KRAV) – du har utbildning och gärna skyddad yrkestitel samt erfarenhet från hemtjänst

Vård- och omsorgserfarenhet – du har arbetat nära kunder i deras vardag

Naturlig ledare – du har erfarenhet av att samordna, stötta eller leda andra i vardagen

God svenska i tal och skrift – du kan kommunicera tydligt och dokumentera professionellt

B-körkort (KRAV) – du är en trygg och van bilförare

Ansvarstagande, prestigelös och lösningsorienterad – du tar initiativ, behåller lugnet i stressade situationer och samarbetar väl med andra

Digitalt van – du arbetar obehindrat i digitala system och dokumentation

Vi tar ej emot ansökningar per mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7554546-2115852".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleo Care AB (org.nr 556943-3187), https://aleocare.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta)
184 32  ÅKERSBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleo Omsorg

Kontakt
Tuva Lindvall
tuva@aleocare.se
076 230 22 19

Jobbnummer
10011288

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