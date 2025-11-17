Teamledare inom hårdvara till försvarsindustrin!
2025-11-17
Är du en tekniskt kunnig ledare som vill kombinera operativt ansvar med teamledning och internationell påverkan? Vi söker nu en erfaren och lösningsorienterad Teamlead till ett uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin där teknik, kvalitet och säkerhet står i centrum.
Om uppdraget
I denna roll leder du ett tekniskt team som ansvarar för utveckling, konfiguration och leverans av kompletta datorsystem. Arbetet omfattar både interna utvecklingsmiljöer och kundanpassade installationer globalt. Du får en nyckelroll i att planera, kvalitetssäkra och vidareutveckla teamets arbetsprocesser - från hårdvarukonfiguration till OS-installation i Linux- och Windowsmiljöer.
I rollen som Teamlead kommer du att:
• Leda och coacha ett team med fokus på hårdvara, systemkonfiguration och installation
• Planera, prioritera och följa upp tekniska arbetspaket kopplade till produktleveranser
• Säkerställa att system byggs, testas och levereras enligt krav, kvalitet och tidsplan
• Koordinera arbete både lokalt i Linköping och vid internationella kundinstallationer
• Driva förbättringsinitiativ inom drift, underhåll och labbutveckling
Uppdraget passar dig som vill kombinera tekniskt djup med operativt ansvar och som trivs i en miljö där utveckling, struktur och global samverkan är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2025-11-17Kravprofil för detta jobb
• Minst 3 års erfarenhet av att leda tekniska team eller projekt (gärna 7+ år)
• Djup teknisk förståelse för hårdvara och komponenter
• Praktisk erfarenhet av installation, konfiguration och drift av både Linux- och Windowsmiljöer
• Erfarenhet av teknisk planering samt uppföljning av leveranser
• Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt i tekniska miljöer
Meriterande
• Erfarenhet av labbdrift och systemintegration
• Erfarenhet från internationella leveransprojekt
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen. Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
