Teamledare inom fältsälj till Akono AB!
2025-08-20
Teamleader Fältförsäljning, Stockholm
Vill du vara med på en tillväxtresa och ta nästa steg i din säljkarriär? Vi söker nu en säljande Teamleader till vårt team i Stockholm! Hos Akono får du chansen att leda, coacha och utveckla ett säljteam, samtidigt som du ansvarar över din egen försäljning.Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Akono är ett företag med stora ambitioner att växa med kvalité som fokus.
Vi har hjälpt tiotusentals svenska fastighetsägare med allt från ventilation, OVK, värmepumpar, fuktinspektioner och andra fastighetstjänster. Akono har fokus på att ha 100% nöjda kunder och vår vision är att vara bäst när det gäller servicegrad till kund både innan, under och efter vårt besök.Om tjänsten
Som teamleader har du ett dubbelt ansvar, både som ledare och säljare. Dina arbetsuppgifter innebär:
Leda och coacha ett team av fältsäljare
Arbeta med rekrytering, onboarding och uppföljning
Coacha säljarna i fält
Ansvara för teamets prestation och bidra till att nå våra gemensamma mål
Själv vara aktiv i försäljning, särskilt i början, för att bygga förståelse och förtroende
Ju större teamet blir, desto mer flyttas fokus till ledarskap snarare än egen försäljning. Du rapporterar direkt till försäljningschefen och är en nyckelspelare i vår tillväxt.
Vem är du?
Du har koll på försäljning, är trygg i ledarrollen och motiveras av att utveckla andra.
Du är:
Målmedveten och coachande i din ledarstil
Ansvarsfull och strukturerad
Vana vid att arbeta mot tydliga mål
Kommunikativ och engageradKvalifikationer
Erfarenhet av fältsälj
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som teamleader inom fältförsäljning
Vad erbjuder vi?
Frihet under ansvar
Karriärsmöjligheter i takt med att vi växer
Lön enligt ÖK + bonusmodell för teamleaders baserad på teamets prestation
Ju mer vi växer, desto större blir rollen, både i ansvar och geografiskt område. Vi tror på intern utveckling och långsiktigt ledarskap.
Känner du att du har vad som krävs för den här rollen? Skicka in din ansökan samt CV i kontakformuläret nedan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobba@akono.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akono AB
(org.nr 559039-6874)
126 30 HÄGERSTEN Jobbnummer
9468154