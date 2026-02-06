Teamledare idrottsanläggningar Centrum
2026-02-06
Är du en ansvarstagande och trygg person som har arbetserfarenhet av att leda andra? Vill du vara med och bidra till fysisk aktivitet och en ökad folkhälsa? Då hoppas vi att du söker jobbet som teamledare hos oss!
Evenemangsrika enheten Centrum innefattar anläggningarna Slottsskogsvallen idrottscentrum, Skatås motionscentrum, Heden och centrala bollplaner.
Enheten består idag av en enhetschef, två teamledare och cirka tjugo idrottsarbetare. Under 2026 utvecklas vårt befintliga uppdrag och därmed utökar vi med fem nya idrottsarbetare och söker en tredje teamledare som kommer att arbeta med bollplaner/utomhusanläggningar. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som teamledare biträder du enhetschefen Centrum i planering och utveckling av verksamheten. Du leder genom att planera och fördela det löpande arbetet inom specifikt område samt deltar operativt. Du samarbetar närmast med dina teamledarkollegor inom enheten. Du är kontaktperson gentemot flera funktioner inom förvaltningen såsom bokning och evenemang men också gentemot allmänhet, skolor och föreningar.
I rollen ansvarar du även för viss ekonomiadministration, beställning av material och tjänster inom en given ram, svarar för den dagliga bemanningsplaneringen samt anskaffar korttidsvikarier vid behov. Du håller i operativa möten, förmedlar information till arbetsgrupperna och säkerställer att fattade beslut följs. Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap och/eller annan för tjänsten relevant utbildning.
Du har relevant arbetslivserfarenhet när det kommer till att leda arbetsgrupper och vi ser det som fördelaktigt om du tidigare arbetat med skötsel av idrottsanläggningar.
Du har god administrativ förmåga och kan snabbt lära dig nya system och rutiner. B-körkort för manuell växellåda är ett krav och vi ser att du kommunicerar obehindrat i svenska både i tal och skrift.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa i rollen som teamledare hos oss är du driven, du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt. Du förstår vikten av samarbete och samspel i den arbetsgrupp du kommer till. Du är trygg som ledare och är bra på att kommunicera. Vi ser att du har förmågan att växla mellan helhetssyn och detaljfrågor.
Vi vill att idrotts- och föreningsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålder- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser. Övrig information
På Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder vi dig ett arbete där du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor såsom friskvård och meningsfull fritid. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag och i din anställning tillämpas flexibel arbetstid. Det finns möjlighet till karriär- och kompetensutveckling, samt friskvårdsbidrag, cykelbidrag, andra rabatter och erbjudanden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
