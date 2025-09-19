Teamledare hyresadministration onboarding till Sveaviken PM
2025-09-19
"Som teamledare har du en central roll i att både driva det dagliga arbetet och utveckla processerna framåt. Du leder teamet för att säkerställer kvalitet och leverans, samtidigt som du får möjlighet att påverka hur vi arbetar långsiktigt. Rollen är både operativ och strategisk, en kombination som är avgörande för att skapa effektivitet och trygghet för våra kunder" säger Mikaela Hagström tf. uthyrningschef på Sveaviken PM.
Sveaviken PM växer och söker nu en driven och strukturerad teamledare inom hyresadministration och onboarding i Stockholm. Här får du en roll där du kombinerar ledarskap och kundfokus samtidigt som du bidrar till att vi fortsätter växa, ta nya marknadsandelar och utmana branschen med nytänkande lösningar och höga ambitioner. Vill du också vara en del av nya tidens fastighetsförvaltning?
Ditt uppdrag
Som teamledare ansvarar du för att leda och utveckla teamet inom hyresadministration och för att projektleda on- och offboarding av kunduppdrag. Du arbetar också nära kunderna och är delaktig i det dagliga hyresadministrativa arbetet vilket gör att du håller ihop helheten, säkrar kvaliteten och bidrar till hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla gruppen inom hyresadministration
Introducera och stötta nya medarbetare så att de snabbt kommer in i rollen
Ansvara för lokalhyresavtal, hyresaviseringar och uppföljning av inbetalningar
Ha övergripande ansvar för inkassoprocessen samt uppföljning av hyresreskontra
Vara en nyckelkontakt för hyresgäster och kunder i administrativa och avtalsrelaterade frågor
Projektleda on- och offboarding av nya kunduppdrag och säkerställa smidiga övergångar
Utveckla och förbättra rutiner, processer och arbetssätt för ökad kvalitet och effektivitet
Fungera som stöd i mer komplexa ärenden och samordna interna resurser
Bidra till dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner och regelverk
Vi tror att du
Är trygg i ett ledande ansvar och trivs med att utveckla människor och processer
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, hyresjuridik eller liknande
Har minst 2 års erfarenhet av hyresadministration och kommersiella fastigheter
Har erfarenhet av att leda projekt och driva on- och offboarding av kunder och uppdrag
Besitter god systemvana, gärna med fastighetsdatasystem, samt goda kunskaper i Excel
Har en förmåga att arbeta strukturerat, se helheten och hantera flera processer samtidigt
Har en stark servicekänsla och god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Varför Sveaviken PM?
Hos oss blir du en viktig lagspelare i en snabbväxande och dynamisk organisation där idéer välkomnas och initiativ uppmuntras. Du kommer till en arbetsplats med hög energi, korta beslutsvägar och en innovativ kultur, där vi tillsammans bygger framtidens förvaltning. Tjänsten är placerad i moderna lokaler vid Hammarbybacken 27, Sthlm01, nära kommunikationer, och med gratis tillgång till gym, cykelrum med dusch och omklädningsmöjligheter.
Om Sveaviken PM
Sveaviken PM representerar den nya tidens förvaltning och strävar efter en datadriven fastighetsförvaltning som optimerar fastigheternas värde och hållbarhet. Med korta och snabba beslutsvägar samt ett integrerat digitalt ekosystem erbjuder vi en mer effektiv förvaltning som skapar både nöjdare kunder och högre lönsamhet. Våra värdeord - nytänkande, engagemang, kvalitet och hållbarhet - är fundamentet i vår företagskultur.
Ansökan och kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Ira Isaksson på telefonnummer 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
