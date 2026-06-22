Teamledare Försäljning - Telekom & Abonnemang
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2026-06-22
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iSales växer och söker nu en engagerad och resultatorienterad Teamledare som vill ta ansvar för ett av våra försäljningsteam inom telekom och abonnemang.
Det här är en roll för dig som älskar försäljning, drivs av att utveckla människor och motiveras av att skapa starka resultat tillsammans med ditt team. Hos oss får du stort mandat, möjlighet att påverka verksamheten och chansen att arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken.
Om rollen
Som Teamledare på iSales har du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du leder ett team av både erfarna och nya säljare där ditt fokus är att skapa engagemang, utveckling och försäljningsresultat.
Du arbetar nära teamet i den dagliga verksamheten och kombinerar ett coachande ledarskap med ett tydligt affärsfokus.
Dina ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla ditt säljteam mot uppsatta mål
Hålla inspirerande dagliga uppstartsmöten
Samlyssna och ge kontinuerlig feedback som utvecklar prestation
Utbilda inom säljteknik, kommunikation och affärsmannaskap
Följa upp KPI, försäljningsresultat och individuella mål
Säkerställa hög kvalitet i samtal, affärer och administration
Bidra till en positiv, energifylld och prestationsorienterad kultur
Vem är du?
Du har en stark försäljningsbakgrund och vet vad som krävs för att skapa resultat över tid. Du är en naturlig ledare som får människor att växa, ta ansvar och prestera på topp.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning
Erfarenhet av att leda och utveckla säljteam
Erfarenhet av coaching, utbildning och resultatuppföljning
Erfarenhet från telekom, abonnemangsförsäljning eller liknande bransch
För att lyckas i rollen är du:
Målmedveten och resultatorienterad
Affärsmässig och lösningsfokuserad
Tydlig och strukturerad i ditt ledarskap
Positiv, energisk och inspirerande
Van att skapa engagemang och ansvarstagande i team
Därför ska du välja iSales
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett bolag med stark tillväxt, höga ambitioner och en kultur där utveckling och prestation går hand i hand.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Lön om ca 40.000-60.000 beroende på erfarenhet
Arbetstid måndag–fredag 09.00–18.00
Stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
Ett kompetent och engagerat team
Kontinuerlig utveckling inom ledarskap och försäljning
En arbetsplats där framgång uppmärksammas och belönas
Om iSales
iSales är en etablerad aktör inom telemarketing med lång erfarenhet av att skapa starka försäljningsresultat. Vi samarbetar med några av Sveriges ledande varumärken och har byggt en kultur där kvalitet, utveckling och prestation står i centrum.
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Är du redo att ta nästa steg i din ledarskapskarriär och vara med och bygga framtidens försäljning?
Vi intervjuar kandidater löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7619909-2065302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9973960