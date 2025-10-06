Teamledare för våra konsulter hos Martin & Servera - Enköping
2025-10-06
Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du att vara teamledare för Job&Talents konsulter som arbetar på Martin & Servera Enköping. Som teamledare är det ditt ansvar tillsammans med vår konsultchef att på ett coachande sätt se till att konsulter trivs och når upp till sina uppsatta mål. I din roll som teamledare kommer du också att ha ett tätt samarbete med vår kunds egen personal samt ledning.
Som teamledare är du med i de dagliga arbetsuppgifterna på lagret i form av orderplock. Du kommer därför spendera större delen av tiden ute i själva verksamheten och vara nära dina kollegor, där du utför uppgifterna kring orderplocket i kombination med din ansvarsroll som teamledare.
Tjänsten innebär även varierande uppgifter såsom schemaläggning, uppföljning av plockstatistik, daglig bemanning samt löpande dialog med Martin & Serveras arbetsledare.
Vi plockar livsmedel som går ut till Sveriges restauranger och storkök, allt från alkohol, torrvaror, kött och grönsaker. Arbetet kan därför också ske i olika temperaturer. För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har en flexibel inställning. Vi tror även att du bör trivas med ett aktivt arbete för att trivas hos Martin & Servera, då arbetsuppgifterna innebär en hel del fysisk aktivitet.
ArbetstiderArbetstiderna för den här tjänsten kommer vara förlagda på kvällen, arbetstiderna 14:45-23:30, måndag till fredag. Tjänsten avser heltid och start sker enligt överenskommelse.
Tjänsten inleds med betald upplärning. Här får du även en truckutbildning, om du inte har truckkort sedan tidigare. Utöver det kommer du som teamledare även att gå en intern utbildning hos oss.
LönVi tillämpar GFL-lön enligt avtal.
Personliga egenskaper/kvalifikationerVi söker framförallt dig som har förmågan att motivera dina kollegor till att klara sina mål och trivas med sitt arbete. I rollen som orderplockare måste du vara driven och ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe. Du bör även vara i god fysisk form då det förekommer en del tunga lyft samt att arbetet sker i ett raskt tempo.
Som teamledare hos oss blir du en viktig del där ditt huvudfokus blir den dagliga driften samt att du ansvarar för att vi är rätt bemannade vecka för vecka. Med detta kommer också ett stort ansvar som representant för vårt bolag ute hos vår kund. Vi ser därför att du är serviceinriktad, ansvarstagande och har en stark drivkraft att jobba mot gemensamma mål.
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att kandidaten inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Om ossStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Både vi på Jobandtalent och Martin & Servera tror på mångfald och du kommer arbeta nära människor och chefer i alla åldrar och kön. Respekt för varandra oavsett bakgrund är viktigt för att alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Ersättning
