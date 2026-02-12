Teamledare för uthyrning i Mälardalen
Är du en naturlig ledare med ett starkt driv och coachande ledarskap? Vill du vara med och driva resultat och utveckla arbetssätt, samtidigt som du skapar förutsättningar för dina medarbetare att bli bättre?
Det här är en roll för dig som gillar att lyfta blicken, motiveras av tydliga mål och KPI:er och som på riktigt brinner för att se ditt team utvecklas. Du skapar engagemang, bygger riktning och hjälper både individen och gruppen att nå gemensamma mål.
Du motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra, ser möjligheter i förändring och drivs av en stark vilja att hela tiden utvecklas, och att slå gårdagens resultat.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Victoriahem befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi söker dig som motiveras av tydliga mål och att skapa konkreta resultat.
Du blir personalansvarig för fyra uthyrare och utgår från vårt kontor i Eskilstuna. I den här rollen får du en nyckelposition i vårt områdesteam, där ditt huvudsakliga fokus är att snabbt och effektivt fylla våra lediga bostäder.
Vi sätter ambitiösa mål och arbetar ständigt mot att gå från bra till bäst. För att lyckas med detta behöver du lyfta blicken, vara modig i nya arbetssätt och se helheten ur ett regionperspektiv.
Vi söker en drivande och säljande ledare med vilja att bli bäst på visningar och uthyrning. Du får självständigt ansvar och verktyg att skapa en strategisk plan som gör att ditt team når sina mål, och tillsammans når vi framgång.
Som Teamledareför uthyrning i Mälardalen rapporterar du till Regionchefen och arbetar nära områdescheferna i regionen.
Som Teamledare får du en central roll i att:
• Leda och stötta teamet i deras dagliga arbete
• Skapa struktur och tydlighet i det dagliga arbetet
• Ställa krav och följa upp aktivitetsmål
• Coacha och motivera teamet
• Bygga upp fungerande processer
• Följa upp nyckeltal och driva förbättringar
• Motivera teamet att driva resultat
• Feedback-, utvecklings- och lönesamtal
Tjänsten som Teamledare är en tillsvidareanställning, som påbörjas med en provanställning på 6 månader. Tjänsten är placerad i Eskilstuna och bakgrundkontroll på slutkandidat är en del av rekryteringsprocessen.
Vem söker vi?
Du brinner för ordning och skapa strategi, samtidigt som du är en trygg, coachande och inspirerande ledare. Du är van att skapa engagemang och ta team framåt i förändring.
I rollen arbetar du KPI-styrt och är bekväm med att gå ner på detaljnivå när det krävs. Du är beslutsam, kan fatta snabba beslut och trivs i en miljö där dina beslut ifrågasätts och diskuteras konstruktivt. Prestigelöshet är en självklarhet för dig, du samarbetar tätt med kollegor och ber om hjälp när det behövs.
Du behöver vara en proaktiv person som vill bygga struktur, riktning och framdrift. Tillsammans med marknad är du bidragande i att ta fram och arbeta efter ett årshjul.
Som ledare är du mjuk, lyhörd och närvarande, med förmågan att coacha och utveckla dina medarbetare samtidigt som du tydligt driver verksamheten framåt. Du trivs i den digitala sfären och känner dig trygg i Excel och andra affärssystem.
Viktig för rollen:
• Erfarenhet av personalansvar
• Påvisat goda resultat
• Van och vilja att leda team i förändring
• B-körkort
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, ledarskapspotential och vilja att göra ett riktigt bra arbete.
Om Victoriahem
Välkommen till Victoriahem, ett fastighetsbolag där både hyresgäster och personal trivs! Att vi har kommit så här långt är tack vare alla drivna, engagerade och kunniga medarbetare. Vår arbetsmetod är frihet under ansvar, tillsammans med en prestigelös anda som gör att vi vågar tänka nytt och prova nya idéer. Vi tar idag hand om ca 40 000 familjers hem och vi fortsätter växa. Nu hoppas vi att även du vill vara med på vår resa!
