Teamledare för behandlare till BUP ÖST
Västra Götalandsregionen / Socialsekreterarjobb / Trollhättan Visa alla socialsekreterarjobb i Trollhättan
2025-08-27
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i NU-sjukvården har idag cirka 150 årsarbetare.
Dessa består av behandlingsassistenter, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sekreterare, dietister, specialpedagoger, logopeder och arbetsterapeuter.
Just nu är BUP-verksamheten inne i ett stort utvecklings- och organisationsarbete för att utveckla verksamheten i relation till patienter och vårdgrannar. Det handlar om tillgänglighet, aktuella riktlinjer och vårdprogram och om hur vi ska organisera BUP-verksamheten för att möta förväntningarna så som de ser ut idag. Vi behöver utmana våra invanda mönster och upptäcka nya möjligheter samtidigt som vi värnar om den erfarenhet som finns och om det som vi vet fungerar.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Tjänsten som Teamledare riktar sig mot mottagningens psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter och logoped. Som teamledare är du direkt underställd enhetschefen och stöttar enhetschefen med ledning, planering och utveckling av verksamheten. Du kommer att ha ett delegerat chefsansvar inom utvalda områden. Du ingår i enhetens lokala ledningsgrupp bestående av enhetschef, teamledare, medicinskt ledningsansvarig läkare, psykologiskt ledningsansvarig samt administrativt ledningsansvarig.
Som teamledare är du en förebild för verksamheten och ansvarar för att leda och utveckla mottagningens ca 60 st medarbetare på ett inspirerande och inkluderande sätt. Du förväntas i rollen att vara väl insatt i verksamheten, kunna dess riktlinjer och rutiner och på ett pedagogiskt och tydligt sätt förmedla, implementera och följa upp dessa. Tjänsten kräver ett nära samarbete med mottagningens andra Teamledare och inkluderar uppgifter kopplat till planering och arbetsledning även av sjuksköterskor, sekreterare och dietister.
Teamledarna ansvarar för:
Daglig styrning av verksamheten i form av medarbetarkontakt och samtal, frågor kring rutiner, planering och prioritering av patientflöden och patientarbete och har tillsammans med enhetschefen ett övergripande ansvar för patientsäkerheten.
Aktivt följa upp verksamheten i olika system och rapporter, vilket förutsätter god datavana samt kunskap om statistik. Flera rapporter och planeringsverktyg baseras idag på Excel vilket förutsätter att teamledaren kan arbeta i detta.
Samverkan med vårdgrannar och andra aktörer där teamledarna tar en aktiv roll i att föra verksamhetens talan. Detta förutsätter att teamledarna är väl insatt i verksamhetens rutiner, riktlinjer och mål.
Att delvis bedriva självständigt kliniskt arbete utifrån verksamhetens behov.
Att utveckla verksamhetens rutiner och arbetssätt.
Att tillsammans med enhetschef introducera nya medarbetare.
Att vara delaktig i arbetsmiljöarbetet samt budgetarbetet.
Vi söker dig
Som teamledare hos oss behöver du ha en högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant. Du behöver även ett lyhört och inkluderande ledarskap där du är duktig på att skapa delaktighet och engagemang. Vi söker dig som har en god förmåga till att balansera rollerna som arbetsgivarrepresentant, ledare och beslutsfattare. Du kan värdera olika alternativ på ett konstruktivt sätt, kan förstå verksamheten långsiktigt och planera strategiskt för att nå uppsatta mål.
Det är fördelaktigt för dig att ha en förankring inom psykiatrin och det är meriterande om du har klinisk bakgrund och har bedrivit patientarbete inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Det är även meriterande om du har genomgått ledarskapsutbildning. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom Barn- och ungdomspsykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Barn- och ungdomspsykiatri, BUP Öst mottagning Trollhättan Kontakt
Josefin Ahlin, enhetschef 076-5558642 Jobbnummer
9479396