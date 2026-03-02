Teamledare el-montage till Lämneå Bruk
Vill du kombinera operativt el-montage med ledarskap i ett familjärt industriföretag med korta beslutsvägar och hög teknisk nivå? Lämneå Bruk söker nu en teamledare till el-montaget - en viktig roll för dig som vill ta ansvar, påverka vardagen i produktionen och arbeta nära både teknik och människor. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Professionals Nord söker för Lämneå Bruks räkning en teamledare inom el-montage. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Lämneå Bruk under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Om rollen
Som teamledare för el-montaget har du en nyckelroll i att kvalitetssäkra produktionsflödet från start till slut. Du leder och samordnar arbetet i ett team om cirka tio el-montörer och kombinerar arbetsledning med operativt montagearbete. Rollen innebär nära samarbete mellan produktion, konstruktion och övriga avdelningar där du fungerar som en länk mellan avdelningarna. Du rapporterar till en av företagets produktionschefer.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet inom el-montaget enligt produktionsplaneringen
Delta i det dagliga el-montagearbetet och stötta teamet operativt
Säkerställa kvalitet, ordning och efterlevnad av rutiner och säkerhetsföreskrifter
Samverka med mekanik, konstruktion och produktion för ett effektivt flöde
Introducera och handleda nya medarbetare, praktikanter och feriearbetare
Följa upp arbete, rapportera avvikelser och driva förbättringar i arbetssätt och flöden
Flexibla arbetstider tillämpas under dagtid och resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom el, automation eller motsvarande erfarenhet
Har flerårig erfarenhet av industriellt el-montage, inklusive elinstallationer och elskåpsmontage i maskiner
Är trygg i att läsa elscheman, ritningar och kabeltabeller
Har förmåga att leda och fördela det dagliga arbetet
Kommunicerar tydligt och är van att samarbeta med andra funktioner
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet från ledande roll
Erfarenhet av maskininstallationer, arbete mot slutkund eller internationella miljöer
Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en trygg, prestigelös och lösningsorienterad person som tycker om att ta ansvar och skapa struktur i vardagen. Du planerar, prioriterar och följer upp arbete i ett produktionsflöde och arbetar strukturerat även i högt tempo. Vidare är du lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att bygga förtroende i gruppen. Du motiveras av att arbeta nära produktionen, vara en förebild för andra och bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Stad: Ljusfallshammar
Urval: Sker löpande
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.lamnea.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lämneå Bruk Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9770198