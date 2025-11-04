Teamledare El till Fiskarhedens Trävaru AB
Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk. Sågverket ligger ett stenkast från Vasloppsstarten i Transtrand i Dalarna. Med ca 160 anställda är Fiskarheden det största industriföretaget i Malung- Sälens kommun. Varje år producerar vi mer än 380 000 kubikmeter furu- och granvirke.
Mer än 80% av produktionen har köpare utanför Sveriges gränser. Hållbarhet genom hela produktionskedjan är mycket viktigt för oss. Vår verksamhet är både spårbarhets- och skogsbrukscertifierad. Grundpelarna i företagskulturen är inkluderande, gemensamt och hållbart.
Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga i verksamheten. Fiskarhedens Trävaru AB står för nytänkande med ansvar för en hållbar framtid. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår produktion och arbetsmiljö genom den senaste tekniken och en stark laganda.
Vi söker nu en Teamledare El till vår underhållsavdelning som vill leda ett engegerat team med industrielektriker och driva vår verksamhet framåt.
Om tjänsten.
Som Teamledare El ansvarar du för att planera, leda och utveckla det dagliga arbetet för våra industrielektriker. Du arbetar både operativt och strategiskt med underhåll, felsökning och förbättringsarbete inom el och automation.
Du är en nyckelperson i vårt eltekniska team och har ett nära samarbete med andra avdelningar inom företaget.
En viktig del i rollen är att fungera som stöd till medarbetare och att vara delaktig i utveckling av rutiner, arbetsprocesser och förbättringar. Att delta i och vara med och driva investeringsprojekt är en del inom ditt ansvarsområde.
Du lägger stor vikt på att följa arbetsmiljö- och säkerhetföreskrifter och som är en naturlig del i vårt dagliga arbete.
I ditt arbete kommer du att samverka med många andra medarbetare på industrin, därmed är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och kan se värdet i andras kompetenser och arbetsrollerKvalifikationer
Kvalifikationer.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot el och automation eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning inom yrket samt en god förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. (manuell vxl)
Meriterande är tidigare erfarenhet av elarbeten inom industri och kunskap om processtyrning och industriell automation.
ÖVRIGT
Vi erbjuder.
En spännande roll i en stabil och framtidsfokuserad organisation med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål med våra värderingar, Gemensamt, Inkluderande och Hållbart.
Lön: På Fiskarheden tillämpbar vi kollektivavtal och för den här tjänsten är det avtalet för tjänstemän inom sågverksindustrin mellan bland annat Unionen och Industriarbetsgivarna som gäller. Ersättning
Enligt avtal.
